Gümüş Neden Düştü, Düşüyor? (30 Ocak 2026 Analizi)

Gümüş fiyatlarındaki bu ani fren, Ocak ayı boyunca süren ve %60'ı aşan muazzam yükselişin ardından geldi. Analistler, bu durumu "fiyatların aşırı ısınması sonrası gelen sağlıklı bir düzeltme" olarak nitelendiriyor.

Piyasalarda "deprem" etkisi yaratan düşüşün arkasında şu faktörler yatıyor:

Yoğun Kâr Realizasyonu: Ocak ayı başında 70 dolar seviyelerinde olan gümüşün 121 dolara çıkmasıyla yatırımcılar, elde ettikleri devasa kârı nakde çevirmek için satış düğmesine bastı. Bu toplu satış dalgası fiyatları aşağı çekti.

Fed Başkanlığı Bilmecesi: ABD Başkanı Donald Trump'ın, Fed Başkanlığı için daha "şahin" (yüksek faiz yanlısı) bir profil olan Kevin Warsh ismini işaret etmesi, doların güçlenmesine ve değerli metallerin baskılanmasına neden oldu.

Likidite İhtiyacı ve Teknoloji Hisseleri: Microsoft ve diğer dev teknoloji şirketlerinin bilançoları sonrası borsalarda yaşanan sarsıntı, yatırımcıların nakit ihtiyacını karşılamak için emtia pozisyonlarını kapatmalarını tetikledi.

Dolar Endeksinin (DXY) Toparlanması: 96 seviyelerine kadar gerileyen dolar endeksinin yeniden yukarı yönlü ivme kazanması, gümüşün ons fiyatını baskılayan bir diğer unsur oldu.

Gümüşteki bu düşüşün bir "çöküş" mü yoksa "alım fırsatı" mı olduğu konusunda uzmanlar ikiye ayrılmış durumda:

İslam Memiş (Finans Analisti): Şubat ayında dalgalanmaların sürebileceği uyarısında bulunarak, geri çekilmelerin uzun vadeli yatırımcılar için kademeli alım fırsatı sunduğunu belirtti.

Filiz Eryılmaz (Ekonomist): Bu düşüşü "teknik bir düzeltme" olarak tanımlıyor. Gümüşün sanayi talebinin (güneş panelleri, yapay zeka çipleri) hala çok güçlü olduğunu, bu nedenle orta vadeli yükseliş trendinin bozulmadığını vurguluyor.

Global Bankalar: Citi ve diğer dev bankalar, 2026 yılı içerisinde gümüşün 140-150 dolar seviyelerini test edebileceği yönündeki öngörülerini koruyor.

Ons Gümüş: 107.50 Dolar (Günlük kayıp %7.60)

Gram Gümüş: 150.40 TL (Günlük kayıp %7.45)

Yatırımcıya Not: Gümüş, altına göre daha volatil (oynak) bir metal olduğu için yükselişleri gibi düşüşleri de sert olabilmektedir. Uzmanlar, bu dönemde panik satışı yapmak yerine piyasanın dengeye oturmasını beklemenin önemine dikkat çekiyor.