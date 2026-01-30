30 Ocak
Kasımpaşa-Samsunspor
20:00
30 Ocak
Antalyaspor-Trabzonspor
20:00
30 Ocak
İstanbulspor-Hatayspor
20:00
30 Ocak
FC Köln-Wolfsburg
22:30
30 Ocak
Espanyol-Alaves
23:00
30 Ocak
Lazio-Genoa
22:45
30 Ocak
Lens-Le Havre
22:45
30 Ocak
NAC Breda-FC Twente
22:00

Altay'da Yusuf Şimşek yol ayrımında

Ekonomik sıkıntılar sebebiyle maaşların ödenmemesi yüzünden Yusuf Şimşek, Eskişehir maçına çıkmama kararı aldı

calendar 30 Ocak 2026 15:03
Haber: DHA, Fotoğraf: X.com
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay'da teknik direktör Yusuf Şimşek'in kulüpteki ekonomik sıkıntılar nedeniyle görevi bırakmaya hazırlandığı öğrenildi.

Siyah-beyazlı takımın başına 4'üncü haftadaki Eskişehirspor maçında geçen tecrübeli teknik adamın, 31 Ocak Cumartesi günü deplasmanda yine Eskişehirspor'la oynanacak 19'uncu hafta mücadelesinde sahaya çıkmama kararı aldığı bildirildi.

Yönetimin futbolculara ve teknik ekibe gerekli ödemeleri yapmaması nedeniyle teknik patron Şimşek'in kulüple vedalaşma aşamasına geldiği ifade edildi. Altay'a son olarak FIFA'dan -6 puan silme cezası da gelmişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
