30 Ocak
Kasımpaşa-Samsunspor
20:00
30 Ocak
Antalyaspor-Trabzonspor
20:00
30 Ocak
İstanbulspor-Hatayspor
20:00
30 Ocak
FC Köln-Wolfsburg
22:30
30 Ocak
Espanyol-Alaves
23:00
30 Ocak
Lazio-Genoa
22:45
30 Ocak
Lens-Le Havre
22:45
30 Ocak
NAC Breda-FC Twente
22:00

Emir Ortakaya, Rizespor'a gitti

Rizespor, Fenerbahçe'den stoper Emir Ortakaya'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

calendar 30 Ocak 2026 16:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Emir Ortakaya, Rizespor'a gitti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Rizespor, Fenerbahçe'den Emir Ortakaya'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Karadeniz temsilcisi, sezonun ilk yarısını Eyüpspor'da kiralık olarak geçiren Emir Ortakaya ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Rizespor'un açıklaması şu şekilde:


"Emir Ortakaya Çaykur Rizespor'da

Çaykur Rizespor'umuz, Fenerbahçe'den Emir Ortakaya ile 2,5 sezonluk anlaşma imzaladı.

Ligin ilk yarısını Eyüpspor'da kiralık olarak oynayan Emir Ortakaya bu kulüp ile sözleşmesini sonlandırmasının ardından kulübümüz Fenerbahçe ile anlaşmaya varmış ardından defans oyuncusu, kendisini 2,5 yıllığına yeşil mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır.

Emir Ortakaya, 36 kez genç milli takımlarda forma giydi.

Yeni transferimiz Emir Ortakaya'ya "Hoş geldin" diyor, başarılar diliyoruz."



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.