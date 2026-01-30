30 Ocak
Karşıyaka, evinde lider Fenerbahçe Beko'yu ağırlıyor

Düşme hattından bir türlü kurtulamayan Karşıyaka, ligin zirvesinde yer alan Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek

30 Ocak 2026 13:03
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka, evinde lider Fenerbahçe Beko'yu ağırlıyor






Basketbol Süper Ligi'nde son olarak deplasmanda Merkezefendi Belediyesi Basket'e 83-81 mağlup olan düşme hattındaki Karşıyaka, 31 Ocak Cumartesi günü evinde lider Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda saat 15.30'da başlayacak 18'inci hafta mücadelesini Mehmet Şahin, Alper Altuğ Köselerli, Murat Ciner hakem üçlüsü yönetecek.

MAÇ KAPALI GİŞE

Karşıyakalı taraftarlar müsabaka öncesi biletleri tüketti. Ligde 17 maçta 4 galibiyet alan İzmir temsilcisi, 15 galibiyeti bulunan rakibini zorlu randevuda dize getirmeyi hedefliyor. Evindeki son 2 maçı kazanan yeşil-kırmızılı ekip, ilk yarıda deplasmanda 87-73 yenildiği Fenerbahçe'nin 5 maçlık galibiyet serisini sona erdirmek istiyor.

BAŞKAN CİCİBAŞ'A PARA CEZASI

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Aygün Cicibaş, Merkezefendi Belediyesi Basket maçı sonrası kulüp sanal medya hesabından yayınlanan açıklamaları nedeniyle para cezası aldı. Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Aygün Cicibaş'ın sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı'nın 30/2. ve 30/4. maddeleri gereğince 140 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, samimi ikrar ve pişmanlığı ihtiva eden yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı'nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza ¼ oranında indirilerek 105 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına oybirliği ile karar verilmiştir" denildi.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
