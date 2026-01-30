30 Ocak
Galatasaray takipte: Arthur Vermeeren

Galatasaray, bonservisi Leipzig'de bulunan ve yaz transfer döneminde Marsilya'ya kiralanan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Arthur Vermeeren ile ilgileniyor.

Orta saha transferi yapmak isteyen Galatasaray için Fransa'dan yeni bir iddia gündeme geldi.

GALATASARAY'IN HEDEFİNDE

Sarı-kırmızılılar, bonservisi Leipzig'de bulunan ve yaz transfer döneminde Marsilya'ya kiralanan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Arthur Vermeeren ile ilgileniyor.

Foot Mercato'da yer alan habere göre, Galatasaray, Marsilya'da son dönemde yerini kaybeden genç futbolcu ile ilgileniyor ve Vermeeren'i listesinin üst sıralarına yazdı.

ÜÇ TAKIMIN ANLAŞMASI GEREKİYOR


Galatasaray'ın Vermeeren transfer konusunda işinin zor olduğu belirtildi. 20 yaşındaki futbolcunun transferi için Galatasaray - Leipzig ve Marsilya arasında üçlü bir anlaşma yapılması gerektiği kaydedildi.

SEZON PERFORMANSI

Marsilya forması altında bu sezon 16 maçta süre bulan Belçikalı futbolcu, 2 asist yaptı.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.