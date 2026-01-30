30 Ocak
Kasımpaşa-Samsunspor
20:00
30 Ocak
Antalyaspor-Trabzonspor
20:00
30 Ocak
İstanbulspor-Hatayspor
20:00
30 Ocak
FC Köln-Wolfsburg
22:30
30 Ocak
Espanyol-Alaves
23:00
30 Ocak
Lazio-Genoa
22:45
30 Ocak
Lens-Le Havre
22:45
30 Ocak
NAC Breda-FC Twente
22:00

Serikspor, zorlu Bodrum sınavında

Düşme hattındaki Serikspor, TFF 1. Lig'de önemli oyuncularını kaybeden Bodrum FK ile karşılaşacak

calendar 30 Ocak 2026 12:39
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Serikspor, zorlu Bodrum sınavında
Serikspor, TFF 1. Lig'in 23. haftasında 31 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak.
Bodrum İlçe Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Oğuzhan Gökçen yönetecek.

Serikspor'da saktalığı bulunan Şeref Özcan ile kırmızı kart cezalısı Joseph Okoro dışında eksik bulunmuyor.

Ligde 26 puan toplayan Antalya temsilcisi 17'nci, Bodrum ekibi ise 36 puanla 6'ncı sırada yer alıyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
