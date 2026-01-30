Golden State Warriors, Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo'yu Bay Area'ya getirmek istiyor.ESPN'den Anthony Slater'ın aktardığına göre Warriors, geçtiğimiz hafta Milwaukee Bucks'ı bilgilendirerek Antetokounmpo'nun yaşadığı son baldır sakatlığı ve olası iyileşme süresinin, kendilerinin yüksek seviyede bir takas teklifi sunmasına engel olmayacağını iletti.Haberde Golden State'in, süper yıldız forveti kadrosuna katma konusunda net ve ciddi bir ilgi ortaya koyduğu belirtildi. Ancak Antetokounmpo'nun bu yaz sözleşme uzatma hakkına sahip olması, yıldız oyuncuya takas edileceği adres üzerinde belirli bir kontrol sağlıyor. Bu nedenle Giannis'in Warriors ile uzun vadeli bir sözleşme imzalamaya istekli olup olmadığı henüz belirsizliğini koruyor.NBA'deki 13. sezonunu geçiren Antetokounmpo'nun, kısa süre önce Milwaukee yönetimine takas edilmek istediğini ilettiği bildirildi. Dokuz kez All-Star seçilen yıldız için gelen agresif tekliflerin ardından Bucks'ın artık gelen teklifleri değerlendirmeye başladığı ifade ediliyor.ESPN'den Shams Charania'nın Çarşamba günü aktardığına göre, Warriors'ın yanı sıra New York Knicks, Minnesota Timberwolves ve Miami Heat de Antetokounmpo yarışında yer alan takımlar arasında bulunuyor.Warriors cephesinde bu arayışın temel nedeni, Jimmy Butler'ın Ocak ayı başında sağ diz ön çapraz bağlarını yırtması oldu. 36 yaşındaki yıldız oyuncu sezonun geri kalanını kaçıracak ve büyük olasılıkla 2026-27 sezonunun önemli bir bölümünde de forma giyemeyecek. Bu sezon, Butler'ın Golden State ile olan sözleşmesinin son yılı konumunda.Golden State daha önce beşinci sezonundaki kanat oyuncusu Jonathan Kuminga'yı elden çıkarmayı düşünüyordu. Ancak Butler'ın sakatlığının ardından bu planın rafa kalktığı belirtiliyor. Slater'ın haberine göre Bucks, geçtiğimiz yaz Kuminga ile ilgilenmişti. Kuminga'nın 22.5 milyon dolarlık maaşı, bu sezon 54.1 milyon dolar kazanan Antetokounmpo için yapılacak olası bir takasta önemli bir parça olabilir.