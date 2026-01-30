30 Ocak
Kasımpaşa-Samsunspor
20:00
30 Ocak
Antalyaspor-Trabzonspor
20:00
30 Ocak
İstanbulspor-Hatayspor
20:00
30 Ocak
FC Köln-Wolfsburg
22:30
30 Ocak
Espanyol-Alaves
23:00
30 Ocak
Lazio-Genoa
22:45
30 Ocak
Lens-Le Havre
22:45
30 Ocak
NAC Breda-FC Twente
22:00

Warriors, Giannis için "büyük bir teklif yapmaya hazır"

Golden State Warriors, Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo'yu Bay Area'ya getirmek istiyor.

calendar 30 Ocak 2026 12:55
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Warriors, Giannis için 'büyük bir teklif yapmaya hazır'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Golden State Warriors, Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo'yu Bay Area'ya getirmek istiyor.

ESPN'den Anthony Slater'ın aktardığına göre Warriors, geçtiğimiz hafta Milwaukee Bucks'ı bilgilendirerek Antetokounmpo'nun yaşadığı son baldır sakatlığı ve olası iyileşme süresinin, kendilerinin yüksek seviyede bir takas teklifi sunmasına engel olmayacağını iletti.

Haberde Golden State'in, süper yıldız forveti kadrosuna katma konusunda net ve ciddi bir ilgi ortaya koyduğu belirtildi. Ancak Antetokounmpo'nun bu yaz sözleşme uzatma hakkına sahip olması, yıldız oyuncuya takas edileceği adres üzerinde belirli bir kontrol sağlıyor. Bu nedenle Giannis'in Warriors ile uzun vadeli bir sözleşme imzalamaya istekli olup olmadığı henüz belirsizliğini koruyor.


NBA'deki 13. sezonunu geçiren Antetokounmpo'nun, kısa süre önce Milwaukee yönetimine takas edilmek istediğini ilettiği bildirildi. Dokuz kez All-Star seçilen yıldız için gelen agresif tekliflerin ardından Bucks'ın artık gelen teklifleri değerlendirmeye başladığı ifade ediliyor.

ESPN'den Shams Charania'nın Çarşamba günü aktardığına göre, Warriors'ın yanı sıra New York Knicks, Minnesota Timberwolves ve Miami Heat de Antetokounmpo yarışında yer alan takımlar arasında bulunuyor.

Warriors cephesinde bu arayışın temel nedeni, Jimmy Butler'ın Ocak ayı başında sağ diz ön çapraz bağlarını yırtması oldu. 36 yaşındaki yıldız oyuncu sezonun geri kalanını kaçıracak ve büyük olasılıkla 2026-27 sezonunun önemli bir bölümünde de forma giyemeyecek. Bu sezon, Butler'ın Golden State ile olan sözleşmesinin son yılı konumunda.

Golden State daha önce beşinci sezonundaki kanat oyuncusu Jonathan Kuminga'yı elden çıkarmayı düşünüyordu. Ancak Butler'ın sakatlığının ardından bu planın rafa kalktığı belirtiliyor. Slater'ın haberine göre Bucks, geçtiğimiz yaz Kuminga ile ilgilenmişti. Kuminga'nın 22.5 milyon dolarlık maaşı, bu sezon 54.1 milyon dolar kazanan Antetokounmpo için yapılacak olası bir takasta önemli bir parça olabilir.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.