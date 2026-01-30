30 Ocak
Kasımpaşa-Samsunspor
20:00
30 Ocak
Antalyaspor-Trabzonspor
20:00
30 Ocak
İstanbulspor-Hatayspor
20:00
30 Ocak
FC Köln-Wolfsburg
22:30
30 Ocak
Espanyol-Alaves
23:00
30 Ocak
Lazio-Genoa
22:45
30 Ocak
Lens-Le Havre
22:45
30 Ocak
NAC Breda-FC Twente
22:00

Carlos Alcaraz, Avustralya Açık'ta finale yükseldi

2026 Avustralya Açık yarı finalinde Carlos Alcaraz, 5 saat 26 dakika süren epik maçta Alexander Zverev'i 3-2 yenerek finale yükseldi.

calendar 30 Ocak 2026 12:24 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2026 13:11
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Carlos Alcaraz, Avustralya Açık'ta finale yükseldi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



 Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Alman Alexander Zverev'i 3-2 yenen İspanyol Carlos Alcaraz, tek erkeklerde finale yükselen ilk isim oldu.

Melbourne kentindeki turnuvanın tek erkekler yarı finalinde dünya klasmanının 1 numarası Alcaraz ile geçen yılın finalisti ve 3 numaralı seribaşı Zverev karşı karşıya geldi. 

Rod Laver Arena'da oynanan ve 5 saat 27 dakikayla turnuvadaki en uzun yarı final maçı olarak tarihe geçen mücadelede Alcaraz, ilk iki seti 6-4 ve 7-6 alarak 2-0 öne geçti.



Üçüncü setin 9. oyunu öncesinde bacağına kramp giren Alcaraz tıbbi mola alırken, Zverez buna tepki gösterdi. Melbourne'de üst üste ikinci final için mücadele eden Alman raket, tie-break'e giden 3 ve 4. setlerde rakibine 7-6 üstünlük kurarak durumu 2-2'ye getirdi.

Büyük heyecana sahne olan son sete servis kırarak başlayan Zverev, oyunlarda 2-0 öne geçerek final için büyük avantaj sağladı. Rakibine 10. oyunda servis kırarak yanıt veren ve 5-5 beraberliği yakalayan Alcaraz, kendi servisinde sadece bir kez puan verdi ve oyunlarda 6-5 üstünlüğü sağladı.

Baskının ve yorgunluğun iki oyuncu üzerinde de etkisini gösterdiği 12. oyunda Zverev, puanlarda 40-30 önde olmasına rağmen üst üste yaptığı hatalarla servisini kırdırdı ve seti 7-5 kazanan Alcaraz, Avustralya Açık'ta ilk, toplamda ise 8. kez finale yükselme başarısını gösterdi.

Kariyerinde 6 grand slam şampiyonluğu bulunan 22 yaşındaki Alcaraz, pazar günü şampiyon olması halinde kariyer grand slam yapan en genç tenisçi olarak tarihe geçecek.

Alcaraz, finalde Jannik Sinner-Novak Djokovic maçının galibiyle karşılaşacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.