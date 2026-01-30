30 Ocak
Kasımpaşa-Samsunspor
20:00
30 Ocak
Antalyaspor-Trabzonspor
20:00
30 Ocak
İstanbulspor-Hatayspor
20:00
30 Ocak
FC Köln-Wolfsburg
22:30
30 Ocak
Espanyol-Alaves
23:00
30 Ocak
Lazio-Genoa
22:45
30 Ocak
Lens-Le Havre
22:45
30 Ocak
NAC Breda-FC Twente
22:00

Beşiktaş'ta Tavares transferinin sözleşme detayları ortaya çıktı!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın "Her an, her şey olabilir." diyerek sinyalini verdiği Nuno Tavares transferinde önemli gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...

calendar 30 Ocak 2026 14:00 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2026 14:01
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Sol beke yapacağı takviye için yeniden Lazio'nun Portekizli futbolcusu Nuno Tavares'e yoğunlaşan Beşiktaş'ın, bu transferde önemli bir aşama kaydettiği ileri sürüldü. 

Nicolo Schira'nın haberine göre; Beşiktaş, 26 yaşındali sol beki satın alma opsiyonlu kiralama yoluyla kadroya katmak için Lazio'ya yeni bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

Siyah beyazlı kulübün, İtalyan ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı belirtildi. Haberde, opsiyonun zorunlu değil, belirli şartlara bağlı olacağı vurgulandı.



Anlaşmanın sağlanması halinde Nuno Tavares ile 6 ay artı 4 yıllık sözleşme imzalanacak.

SERDAL ADALI NE DEMİŞTİ?

Siyah beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı dün düzenlediği basın toplantısında, Tavares ile ilgili bir soru üzerine "Nuno Tavares ile görüşmenin başlangıcı bir menajerle yapılmış ve sonra menajeri değişmiş. Şimdi başka menajeri var. Her an, her şey olabilir." ifadelerini kullanarak transfer için açık kapı bırakmıştı.

PERFORMANSI

Bu sezon Lazio'da 10 maça çıkan Tavares 533 dakika sahada kaldı ve 1 asist yaptı.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
