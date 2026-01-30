Beşiktaş'ta Tavares transferinin sözleşme detayları ortaya çıktı!

Sol beke yapacağı takviye için yeniden Lazio'nun Portekizli futbolcusu Nuno Tavares'e yoğunlaşan Beşiktaş'ın, bu transferde önemli bir aşama kaydettiği ileri sürüldü.



Nicolo Schira'nın haberine göre; Beşiktaş, 26 yaşındali sol beki satın alma opsiyonlu kiralama yoluyla kadroya katmak için Lazio'ya yeni bir teklif sunmaya hazırlanıyor.



Siyah beyazlı kulübün, İtalyan ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı belirtildi. Haberde, opsiyonun zorunlu değil, belirli şartlara bağlı olacağı vurgulandı.

Anlaşmanın sağlanması halinde Nuno Tavares ile 6 ay artı 4 yıllık sözleşme imzalanacak.Siyah beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı dün düzenlediği basın toplantısında, Tavares ile ilgili bir soru üzerineifadelerini kullanarak transfer için açık kapı bırakmıştı.Bu sezon Lazio'da 10 maça çıkan Tavares 533 dakika sahada kaldı ve 1 asist yaptı.