Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun, olası bir takas senaryosunda Los Angeles Lakers'ı potansiyel bir adres olarak yakından takip ettiği bildirildi.Son dönemde Miami Heat ve Golden State Warriors, Antetokounmpo'yu kadrosuna katma konusunda öne çıkan favori takımlar arasında gösterilse de, NBA'in en büyük yıldızları söz konusu olduğunda Los Angeles Lakers'ın her zaman göz ardı edilemeyecek bir takım olduğu vurgulanıyor.NBA yazarı Howard Beck, Giannis'in Lakers'ı olası bir varış noktası olarak izlediğini ancak Los Angeles ekibinin şu aşamada böylesine büyük bir takası gerçekleştirecek yeterli varlığa sahip olmayabileceğini ifade etti.Beck, The Zach Lowe Show programında konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:Ancak Beck, bu senaryonun önünde önemli engeller bulunduğunu da vurguladı:Daha önceki raporlara göre Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo için yüksek potansiyele sahip genç bir yıldız ve/veya çok sayıda draft hakkı talep ediyor.Bucks yönetiminin şu ana kadar aceleci davranmadığı, franchise tarihinin en önemli oyuncularından biri için en yüksek değeri elde etmeyi hedeflediği ve talep edilen bedelin şimdiden belli olduğu aktarılıyor.