30 Ocak
Kasımpaşa-Samsunspor
20:00
30 Ocak
Antalyaspor-Trabzonspor
20:00
30 Ocak
İstanbulspor-Hatayspor
20:00
30 Ocak
FC Köln-Wolfsburg
22:30
30 Ocak
Espanyol-Alaves
23:00
30 Ocak
Lazio-Genoa
22:45
30 Ocak
Lens-Le Havre
22:45
30 Ocak
NAC Breda-FC Twente
22:00

"Giannis, Lakers'ı yakından takip ediyor" iddiası

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun, olası bir takas senaryosunda Los Angeles Lakers'ı potansiyel bir adres olarak yakından takip ettiği bildirildi.

30 Ocak 2026 15:45
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Son dönemde Miami Heat ve Golden State Warriors, Antetokounmpo'yu kadrosuna katma konusunda öne çıkan favori takımlar arasında gösterilse de, NBA'in en büyük yıldızları söz konusu olduğunda Los Angeles Lakers'ın her zaman göz ardı edilemeyecek bir takım olduğu vurgulanıyor.

NBA yazarı Howard Beck, Giannis'in Lakers'ı olası bir varış noktası olarak izlediğini ancak Los Angeles ekibinin şu aşamada böylesine büyük bir takası gerçekleştirecek yeterli varlığa sahip olmayabileceğini ifade etti.


Beck, The Zach Lowe Show programında konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Kısa süre önce bana, Giannis cephesinden bakıldığında Lakers'ın takip edilmesi gereken bir takım olduğu söylendi. Yani, ilgi duyulan takımlardan biri olarak."

Ancak Beck, bu senaryonun önünde önemli engeller bulunduğunu da vurguladı:

"Fakat yine de burada takas varlıkları açısından bir zorluk söz konusu. Lakers, yaz dönemi geldiğinde draft sermayesi anlamında daha fazla esnekliğe sahip olacak ve LeBron James'in kalıp kalmayacağı ile Austin Reaves'in durumu netleştiğinde tablo daha açık hale gelecek. Çünkü Reaves serbest oyuncu olacak."

Daha önceki raporlara göre Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo için yüksek potansiyele sahip genç bir yıldız ve/veya çok sayıda draft hakkı talep ediyor.

Bucks yönetiminin şu ana kadar aceleci davranmadığı, franchise tarihinin en önemli oyuncularından biri için en yüksek değeri elde etmeyi hedeflediği ve talep edilen bedelin şimdiden belli olduğu aktarılıyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.