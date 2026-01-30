Felipe Melo'dan Galatasaray'a mesaj: 'Tarih yazalım'

Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo, sarı-kırmızılılar ile ilgili paylaşım yaptı.
Galatasaray'ın Juventus'u mağlup ettiği 2013-2014 sezonunda kadroda yer alan Felipe Melo, sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan ekibiyle eşleşmesinin ardından, "Haydi, daha önce yaptığımız gibi yeniden bir tarih yazalım. Tarihinden alacağın güçle bunu tekrar başarabilirsin, şanlı Galatasaray!" paylaşımı yaptı.
Paylaşımına sarı-kırmızı kalp emojileri de ekleyen Melo'nun bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
