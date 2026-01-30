30 Ocak
Kasımpaşa-Samsunspor
20:00
30 Ocak
Antalyaspor-Trabzonspor
20:00
30 Ocak
İstanbulspor-Hatayspor
20:00
30 Ocak
FC Köln-Wolfsburg
22:30
30 Ocak
Espanyol-Alaves
23:00
30 Ocak
Lazio-Genoa
22:45
30 Ocak
Lens-Le Havre
22:45
30 Ocak
NAC Breda-FC Twente
22:00

Felipe Melo'dan Galatasaray'a mesaj: "Tarih yazalım"

Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo, Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus eşleşmesinin ardından sarı-kırmızılılara mesaj gönderdi.

calendar 30 Ocak 2026 16:36
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Felipe Melo'dan Galatasaray'a mesaj: 'Tarih yazalım'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo, sarı-kırmızılılar ile ilgili paylaşım yaptı.

Galatasaray'ın Juventus'u mağlup ettiği 2013-2014 sezonunda kadroda yer alan Felipe Melo, sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan ekibiyle eşleşmesinin ardından, "Haydi, daha önce yaptığımız gibi yeniden bir tarih yazalım. Tarihinden alacağın güçle bunu tekrar başarabilirsin, şanlı Galatasaray!" paylaşımı yaptı.

Paylaşımına sarı-kırmızı kalp emojileri de ekleyen Melo'nun bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.