30 Ocak
Kasımpaşa-Samsunspor
20:00
30 Ocak
Antalyaspor-Trabzonspor
20:00
30 Ocak
İstanbulspor-Hatayspor
20:00
30 Ocak
FC Köln-Wolfsburg
22:30
30 Ocak
Espanyol-Alaves
23:00
30 Ocak
Lazio-Genoa
22:45
30 Ocak
Lens-Le Havre
22:45
30 Ocak
NAC Breda-FC Twente
22:00

Damien Comolli: "Galatasaray'a karşı favori değiliz"

Juventus CEO'su Damien Comolli, Galatasaray eşleşmesiyle ilgili yorum yaptı.

30 Ocak 2026 16:40
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Damien Comolli: 'Galatasaray'a karşı favori değiliz'
Juventus CEO'su Damien Comolli, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray ile eşleşmelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

Rakip kim olursa olsun zorlu bir karşılaşma beklediklerini belirten Comolli, "Kura çekilmeden önce, rakip kim olursa olsun zorlu bir eşleşme olacağını biliyorduk. İstanbul'a gitmek heyecan verici olacak, stadyumda inanılmaz bir atmosfer bulacağız." dedi.

"JUVENTUS'U İYİ TANIYORLAR"


Şampiyonlar Ligi seviyesindeki karşılaşmalara alışkın oyuncularla mücadele edeceklerini kaydeden Fransız yönetici, "Şampiyonlar Ligi'nde bu tür maçlara alışkın, turnuvayı ve Juventus'u iyi tanıyan oyuncularla karşılaşacağız. Çok çekişmeli bir mücadele olacak." ifadelerini kullandı.

"BENCE BU EŞLEŞMEDE FAVORİ YOK!"

Damien Comolli, "Rövanşı evimizde oynayacağımız için mutluyuz ve bence favori yok: iki maç da heyecan verici olacak." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
