Damien Comolli: 'Galatasaray'a karşı favori değiliz'

Juventus CEO'su Damien Comolli, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray ile eşleşmelerinin ardından açıklamalarda bulundu.Rakip kim olursa olsun zorlu bir karşılaşma beklediklerini belirten Comolli, "Kura çekilmeden önce, rakip kim olursa olsun zorlu bir eşleşme olacağını biliyorduk. İstanbul'a gitmek heyecan verici olacak, stadyumda inanılmaz bir atmosfer bulacağız." dedi.Şampiyonlar Ligi seviyesindeki karşılaşmalara alışkın oyuncularla mücadele edeceklerini kaydeden Fransız yönetici, "Şampiyonlar Ligi'nde bu tür maçlara alışkın, turnuvayı ve Juventus'u iyi tanıyan oyuncularla karşılaşacağız. Çok çekişmeli bir mücadele olacak." ifadelerini kullandı.Damien Comolli, "Rövanşı evimizde oynayacağımız için mutluyuz ve bence favori yok: iki maç da heyecan verici olacak." sözleriyle konuşmasını noktaladı.