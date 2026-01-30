30 Ocak
Kasımpaşa-Samsunspor
20:00
30 Ocak
Antalyaspor-Trabzonspor
20:00
30 Ocak
İstanbulspor-Hatayspor
20:00
30 Ocak
FC Köln-Wolfsburg
22:30
30 Ocak
Espanyol-Alaves
23:00
30 Ocak
Lazio-Genoa
22:45
30 Ocak
Lens-Le Havre
22:45
30 Ocak
NAC Breda-FC Twente
22:00

Fenerbahçe'nin rakibi Nottingham Forest oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi yapıldı. Fenerbahçe'nin rakibi Nottingham Forest oldu.

calendar 30 Ocak 2026 15:22 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2026 15:41
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin rakibi Nottingham Forest oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda eşleşmeler belli oldu.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda son 16 play-off turu kura çekimi, eski milli futbolcu İlhan Mansız'ın da katılımıyla İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, İngiltere'nin Nottingham Forest ekibiyle eşleşti. Sarı-lacivertli takım, ilk maçını 19 Şubat'ta sahasında, rövanşı ise 26 Şubat'ta deplasmanda oynayacak.


Fenerbahçe, bu turda Nottingham Forest'ı elemesi halinde son 16 turunda Danimarka'nın Midtjylland ya da İspanya'nın Real Betis takımıyla eşleşecek.

Turnuvanın şampiyonunu belirleyecek final mücadelesi, 20 Mayıs Çarşamba günü, Beşiktaş'ın maçlarını oynadığı Tüpraş Stadı'nda oynanacak.

Son 16 play-off turunda eşleşmeler şöyle gerçekleşti:

Fenerbahçe - Nottingham Forest (İngiltere)

Ludogorets (Bulgaristan) - Ferencvaros (Macaristan)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Genk (Belçika)

Celtic (İskoçya) - Stuttgart (Almanya)

Brann (Norveç) - Bologna (İtalya)

Panathinaikos (Yunanistan) - Viktoria Plzen (Çekya)

PAOK (Yunanistan) - Celta Vigo (İspanya)

Lille (Fransa) - Kızılyıldız (Sırbistan)

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.