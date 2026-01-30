30 Ocak
Kasımpaşa-Samsunspor
20:00
30 Ocak
Antalyaspor-Trabzonspor
20:00
30 Ocak
İstanbulspor-Hatayspor
20:00
30 Ocak
FC Köln-Wolfsburg
22:30
30 Ocak
Espanyol-Alaves
23:00
30 Ocak
Lazio-Genoa
22:45
30 Ocak
Lens-Le Havre
22:45
30 Ocak
NAC Breda-FC Twente
22:00

Geleneksel Türk Okçuluk Şöleni yarışması

Kütahya'da Geleneksel Türk Okçuluğu şöleni tüm heyecanıyla başldı

calendar 30 Ocak 2026 16:26
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Geleneksel Türk Okçuluk Şöleni yarışması
Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından Kütahya'da düzenlenen Minikler ve Yıldızlar Salon Puta Türkiye Şampiyonası başladı.

TOKİ 1000 kişilik spor salonunda gerçekleştirilen Minikler ve Yıldızlar Salon Puta Türkiye Şampiyonası'nda 958 sporcu dereceye girebilmek için mücadele ediyor. Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Altyapı ve Tesislerden Sorumlu Kurul Başkanı Selim Erduğan, şampiyona sayesinde antrenörleri ve velileriyle birlikte yaklaşık bin 300 kişiyi Kütahya'da misafir ettiklerini ifade ederek, "Bugün 8-9 yaş grubumuz yarışıyor. Daha sonra 10-11 yaş grubu yarışacak. 12-13 yaş grubu da yine miniklerin, cumartesi gününe kadar. Pazar günü de 14-15 yaş grubundaki yıldızlarımız yarışacak. Genel ödül törenimizi pazar günü gerçekleşecek. Pazar günü ödüllerini verip kutlu mirasın taşıyıcılarını yolcu edeceğiz" dedi.

'30 BİN LİSANSLI SPORCUYA ULAŞTIK'


Federasyonun hızlı bir büyüme süreci yaşadığını vurgulayan Erduğan, "Türk Okçuluk Federasyonumuz 2019 yılında kuruldu. 2019 yılından bu tarafa sıfırdan başlayarak 6-7 yıllık bir süreçte 30 bin lisanslı sporcuya ulaştık. Türkiye'nin en hızlı büyüyen federasyonlarından bir tanesiyiz. Geleneksel Türk okçuluğu bizim insanlarımızın DNA'sını yansıtmaktadır. Çocuklarımız bir kürsüye çıksın, bir yarışmada şampiyon olsun diyorsanız herhangi bir spor dalına yönlendirebilirsiniz. Ama nesil yetiştirecekseniz, bizim DNA'mızdan çıkan, bizim örfümüzü, adetimizi ve binlerce yıllık kültürümüzü taşıyan geleneksel Türk okçuluğuna yönlendirmenizi önemle rica ederiz" şeklinde konuştu.

Üç gün sürecek şampiyona, 1 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek ödül töreniyle son bulacak.

