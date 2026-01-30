Geleneksel Türk Okçuluk Şöleni yarışması

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından Kütahya'da düzenlenen Minikler ve Yıldızlar Salon Puta Türkiye Şampiyonası başladı.TOKİ 1000 kişilik spor salonunda gerçekleştirilen Minikler ve Yıldızlar Salon Puta Türkiye Şampiyonası'nda 958 sporcu dereceye girebilmek için mücadele ediyor. Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Altyapı ve Tesislerden Sorumlu Kurul Başkanı Selim Erduğan, şampiyona sayesinde antrenörleri ve velileriyle birlikte yaklaşık bin 300 kişiyi Kütahya'da misafir ettiklerini ifade ederek,dedi.Federasyonun hızlı bir büyüme süreci yaşadığını vurgulayan Erduğan,şeklinde konuştu.Üç gün sürecek şampiyona, 1 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek ödül töreniyle son bulacak.