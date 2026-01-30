Bayern Münih ayrılığı açıkladı: Leon Goretzka!

Bayern Münih Sportif Direktörü Christoph Freund, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Leon Goretzka ile ilgili konuştu.Freund, teklifler alan Alman yıldızın devre arasında takımdan ayrılmayacağını ancak sözleşmesinin bitmesiyle sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu.Goretzka'nın devre arasında ayrılmayacağını söyleyen Christoph Freund," diye konuştu.30 yaşındaki futbolcu ile sezon sonunda yeni sözleşme imzalanmayacağını ve yolların ayrılacağını duyuran Freund,dedi.Alman ekibinin teknik direktörü Vincent Kompany ise,diye konuştu.Goretzka, ara transfer döneminin ilk bölümünde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. Deneyimli orta saha oyuncusunun adı son dönemde ise Atletico Madrid ile anılıyor.Bayern Münih, Goretzka'yı 2018 yılında Schalke'den bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.Bayern Münih forması altında 292 maçta süre bulan Goretzka, 47 gol attı ve 48 asist yaptı.