Bayern Münih ayrılığı açıkladı: Leon Goretzka!

Bayern Münih Sportif Direktörü Christoph Freund, Leon Goretzka'nın sözleşmesinin bitmesiyle sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

calendar 30 Ocak 2026 12:28 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2026 12:29
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Bayern Münih Sportif Direktörü Christoph Freund, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Leon Goretzka ile ilgili konuştu.

Freund, teklifler alan Alman yıldızın devre arasında takımdan ayrılmayacağını ancak sözleşmesinin bitmesiyle sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu.

Goretzka'nın devre arasında ayrılmayacağını söyleyen Christoph Freund, "Son zamanlarda onunla birçok görüşme yaptık. Goretzka, burada ve bu kulüpte kendisini çok rahat hissediyor. Bayern'de kalacak. Burada kalmaya karar verdi. Geçen yıl gerçekten çok iyi oynadı, yüksek seviyede bir oyuncu ve Alman Milli Takımı'nda forma giyiyor. Onun için teklifler olması şaşırtıcı değil. Bu teklifleri değerlendirdi ancak burada kendisini rahat hissediyor ve şu anda burada olanları hissediyor. Goretzka, takımımız için önemli bir oyuncu." diye konuştu.

"BAYERN'DEKİ ZAMANI SONA ERDİ"


30 yaşındaki futbolcu ile sezon sonunda yeni sözleşme imzalanmayacağını ve yolların ayrılacağını duyuran Freund, "Artık Bayern'deki zamanının sona ereceğini söyleyebiliriz. 8 başarılı yılın ardından başka bir yola gidecek. Önümüzdeki aylarda birlikte büyük başarılara ulaşmak için mücadele edeceğiz." dedi.

KOMPANY'DEN MESAJ

Alman ekibinin teknik direktörü Vincent Kompany ise, "Leon ile ilişkimiz her zaman iyi ve samimi olmuştur. Bizim için her zaman önemli bir rol oynadı. Birlikte geçireceğimiz anları sabırsızlıkla bekliyorum. Umarım önümüzdeki ayları birlikte keyifle geçiririz." diye konuştu.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE

Goretzka, ara transfer döneminin ilk bölümünde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. Deneyimli orta saha oyuncusunun adı son dönemde ise Atletico Madrid ile anılıyor.

BAYERN PERFORMANSI

Bayern Münih, Goretzka'yı 2018 yılında Schalke'den bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.

Bayern Münih forması altında 292 maçta süre bulan Goretzka, 47 gol attı ve 48 asist yaptı.

