Milwaukee Bucks'ın görevden ayrılan başkanı Peter Feigin, geleceğin ne getireceğinden emin olmadığını kabul etse de Giannis Antetokounmpo'nun Milwaukee'de kalmasını açıkça arzuladığını dile getirdi.Organizasyona yaptığı katkılar nedeniyle şehrin anahtarını teslim alan Feigin, aynı zamanda Giannis etrafında dönen yoğun takas söylentilerinin de farkında olduğunu söyledi.Wisconsin Sports Radio Network'e konuşan Feigin, Yunan yıldızın geleceğiyle ilgili oluşan gürültüyü şu sözlerle değerlendirdi:Feigin sözlerine şöyle devam etti:Şehrin anahtarını teslim alırken Giannis de törene katılarak Feigin'e destek verdi. İkili, Bucks'ı başarıya taşıyan süreçte yakın bir bağ kurmuştu.Son raporlara göre Bucks, artık Antetokounmpo için gelen teklifleri değerlendirmeye başladı. Yıldız oyuncunun yeni bir sayfa açmaya hazır olduğu, New York Knicks, Miami Heat ve Golden State Warriors'ın ise en güçlü adaylar arasında öne çıktığı belirtiliyor.Bu sezon, hem Giannis hem de Bucks için tam anlamıyla kabus gibi geçti. 18-28'lik dereceyle, Milwaukee son 10 yılın ardından ilk kez Playoff dışında kalma tehlikesiyle karşı karşıya. Bucks, son Play-In sırasının 4 maç gerisinde bulunuyor.Giannis ise yaşadığı baldır sakatlığıyla mücadele ediyor ve Mart ayından önce sahalara dönmesi zor görünüyor.5 Şubat takas son tarihi yaklaşırken, Antetokounmpo'nun dönüşünde hâlâ Bucks forması giyip giymeyeceği belirsizliğini koruyor.Feigin, Giannis'in kariyerini Milwaukee'de tamamlayıp tamamlamayacağını bilmediğini kabul etse de, temennisini net şekilde ifade etti: