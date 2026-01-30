Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid, takım yönetiminden takas dönemi öncesinde hamle yapmasını istedi ve geçmişte olduğu gibi harcamalardan kaçınılmaması gerektiğini açık şekilde dile getirdi.Embiid ve Paul George'a yapılan yüksek kontrat yatırımları nedeniyle 76ers üzerinde "hemen kazanma" baskısı bulunduğu vurgulanıyor.Sacramento Kings'e karşı alınan 113-111'lik galibiyetin ardından basın mensuplarına konuşan Embiid, 5 Şubat takas son tarihi öncesinde kulüp yönetimine net mesajlar gönderdi:Geçen sezonun hayal kırıklığıyla sonuçlanmasının ardından Embiid ve 76ers bu yıl yeniden şampiyonluk yarışına dahil oldu. 26-21'lik dereceleriyle, Doğu Konferansı'nda 2. sıraya yükselmenin yalnızca 3 maç gerisindeler.Tyrese Maxey, kariyerinin en iyi sezonunu geçirerek 29.4 sayı ortalamasıyla süperstar seviyesinde oynarken, Embiid de son maçlarda eski MVP formuna kademeli olarak yaklaşmaya başladı.Bu sezon Doğu Konferansı'nın oldukça açık olduğu vurgulanırken, 76ers'ın gerçek bir şampiyonluk şansına sahip olduğu ifade ediliyor. Ancak bu uzun yolculukta, olası takaslardan bağımsız olarak Embiid ve takımın sağlıklı kalması kritik öneme sahip.Sixers yönetiminin hamle yapıp yapmayacağı henüz netlik kazanmazken, Embiid'in bu sezonun boşa gitmesini istemediği açıkça görülüyor.