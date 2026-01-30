Fenerbahçe'den transfer müjdesi: Resmi açıklama geldi

Fenerbahçe'de yönetim cephesinden taraftarı heyecanlandıran açıklamalar geldi. Sarı-lacivertli kulübün yöneticilerinden Turgay Terzi, A Spor'a yaptığı açıklamalarda hem devam eden transfer çalışmaları hem de sezon hedefleri hakkında önemli mesajlar verdi.





"ASLINDA GAYET İYİ GİDİYORUZ"



Ocak transfer döneminin zorluklarına dikkat çeken Terzi, Fenerbahçe'nin bu sürece hızlı girdiğini vurgulayarak, "Ocak transfer dönemi çok zor bir dönem. Dünyada yapılan transfer sayılarına baktığınızda biz zaten çok hızlı bir giriş yaptık. Kadromuza 3 tane çok iyi oyuncu kattık. Aslında gayet iyi gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmalarının henüz tamamlanmadığını belirten Terzi, taraftara müjdeyi de verdi:Yaz dönemine güçlü ve hazır bir kadroyla girmeyi hedeflediklerini belirten Turgay Terzi, büyük hedefi de net şekilde dile getirdi:UEFA Avrupa Ligi hedeflerine de değinen Terzi, beraberliğin kötü bir sonuç olmadığını ifade ederek,dedi.Avrupa Ligi kadrosunda değişiklik yapılacağını da açıklayan Terzi,sözleriyle iddialı konuştu.