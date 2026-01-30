30 Ocak
Kasımpaşa-Samsunspor
20:00
30 Ocak
Antalyaspor-Trabzonspor
20:00
30 Ocak
İstanbulspor-Hatayspor
20:00
30 Ocak
FC Köln-Wolfsburg
22:30
30 Ocak
Espanyol-Alaves
23:00
30 Ocak
Lazio-Genoa
22:45
30 Ocak
Lens-Le Havre
22:45
30 Ocak
NAC Breda-FC Twente
22:00

Fenerbahçe'den transfer müjdesi: Resmi açıklama geldi

Fenerbahçe'de yönetici Turgay Terzi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Terzi, sarı-lacivertli taraftarlara transfer müjdesi verirken, UEFA Avrupa Ligi'nde de finali hedeflediklerini belirtti.

calendar 30 Ocak 2026 12:21
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'de yönetim cephesinden taraftarı heyecanlandıran açıklamalar geldi. Sarı-lacivertli kulübün yöneticilerinden Turgay Terzi, A Spor'a yaptığı açıklamalarda hem devam eden transfer çalışmaları hem de sezon hedefleri hakkında önemli mesajlar verdi.

"ASLINDA GAYET İYİ GİDİYORUZ"

Ocak transfer döneminin zorluklarına dikkat çeken Terzi, Fenerbahçe'nin bu sürece hızlı girdiğini vurgulayarak, "Ocak transfer dönemi çok zor bir dönem. Dünyada yapılan transfer sayılarına baktığınızda biz zaten çok hızlı bir giriş yaptık. Kadromuza 3 tane çok iyi oyuncu kattık. Aslında gayet iyi gidiyoruz" ifadelerini kullandı.



"1-2 TAKVİYE DAHA YAPACAĞIZ"

Transfer çalışmalarının henüz tamamlanmadığını belirten Terzi, taraftara müjdeyi de verdi:

"Tabii ki 1-2 takviye daha yapacağız inşallah. Çalışmalar devam ediyor. Bu dönem bizim için zorlu geçti ama yaz transfer döneminde çok daha rahat olacağız."

ŞAMPİYONLAR LİGİ VE AVRUPA HEDEFİ

Yaz dönemine güçlü ve hazır bir kadroyla girmeyi hedeflediklerini belirten Turgay Terzi, büyük hedefi de net şekilde dile getirdi:

"Yaz döneminde transfere çok ihtiyacı olmayan bir takımla gireceğiz. Bu yılki şampiyonlukla birlikte artık Şampiyonlar Ligi kadrosunu kurmaya başlayacağız."

UEFA Avrupa Ligi hedeflerine de değinen Terzi, beraberliğin kötü bir sonuç olmadığını ifade ederek, "Bizim ilk 8'e kalma şansımız çok yoktu, kura sadece değişmiş oldu. Bu turnuvada finale kadar gitmek gibi bir hedefimiz var. Yapacağımız takviyeler de bu yönde olacak" dedi.

AVRUPA LİSTESİNE YENİ İSİMLER GELİYOR

Avrupa Ligi kadrosunda değişiklik yapılacağını da açıklayan Terzi, "Takviyelerle birlikte Avrupa Ligi'ne yazabileceğimiz en az 3 oyuncu değişikliğimiz olacak. Finale kadar gidip kupayı almak için elimizden geleni yapacağız" sözleriyle iddialı konuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
