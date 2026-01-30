Futbolda haftanın maç programı

Futbolda Süper Lig'de 20, TFF 1. Lig'de 23, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 22, Beyaz Grup'ta 24, TFF 3. Lig'de ise 19. hafta maçları oynanacak.
Kadın Futbol Süper Ligi'ne de 17. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:
Süper Lig
30 Ocak Cuma:
20.00 Hesap.com Antalyaspor-Trabzonspor (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 Kasımpaşa-Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan)
31 Ocak Cumartesi:
14.30 Corendon Alanyaspor-ikas Eyüpspor (Alanya Oba)
17.00 RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor (Tüpraş)
20.00 Göztepe-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Isonem Park Gürsel Aksel)
1 Şubat Pazar:
17.00 Gençlerbirliği-Gaziantep FK (Eryaman)
20.00 Galatasaray-Zecorner Kayserispor (RAMS Park)
2 Şubat Pazartesi:
20.00 Kocaelispor-Fenerbahçe (Turka Araç Muayene Kocaeli)
TFF 1. Lig
30 Ocak Cuma:
20.00 İstanbulspor-Atakaş Hatayspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
31 Ocak Cumartesi:
13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Manisa FK (Iğdır Şehir)
13.30 Erzurumspor-SMS Grup Sarıyer (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Arca Çorum FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Çorum Şehir)
19.00 Sipay Bodrum FK-Serikspor (Bodrum İlçe)
1 Şubat Pazar:
13.30 Özbelsan Sivasspor-Atko Grup Pendikspor (BG Grup 4 Eylül)
13.30 Bandırmaspor-İmaj Altyapı Vanspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Boluspor-Sakaryaspor (Bolu Atatürk)
19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Adana Demirspor (Diyarbakır)
2 Şubat Pazartesi:
20.00 Esenler Erokspor-Eminevim Ümraniyespor (Esenler Erokspor)
TFF 2. Lig
Kırmızı Grup:
31 Ocak Cumartesi:
14.00 Fethiyespor-KCT 1461 Trabzon FK (Fethiye İlçe)
1 Şubat Pazar:
13.00 Ankara Demirspor-Aliağa Futbol (TCDD Ankara Demirspor)
13.00 Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Arkent Arnavutköy Belediyespor (Merkez Spor Kompleksi)
13.00 Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor-Isbaş Isparta 32 Spor (Dağılgan)
15.00 Somaspor-Muşspor (Soma Nazım Yavuz)
15.00 Güzide Gebzespor-Turksih Oil Yeni Mersin İdmanyurdu (Aleattin Kurt)
15.00 Menemen FK-Granny's Waffles Kırklarelispor (Menemen İlçe)
17.00 Bursaspor-Adanaspor (Atatürk Spor Kompleksi Matlı)
Beyaz Grup:
31 Ocak Cumartesi:
15.00 MKE Ankaragücü-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri (Eryaman)
1 Şubat Pazar:
13.00 Adana 01 FK-Batman Petrolspor (Ali Hoşfikirer)
13.00 İskenderunspor-Karaman FK (Sarıseki Fuat Tosyalı)
13.00 Merkür Jet Erbaaspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Erbaa İlçe)
13.00 Kepezspor-Muğlaspor (Kepez Hasan Doğan)
13.00 Bucaspor 1928-Sincan Belediyesi Ankaraspor (Yeni Buca)
15.00 Sultan Su İnegölspor-GMG Kastamonuspor (İnegöl İlçe)
15.00 Anagold 24Erzincanspor-Karacabey Belediyespor (Erzincan 13 Şubat Şehir)
15.00 Seza Çimento Elazığspor-Altınordu (Elazığ)
TFF 3. Lig
1. Grup:
31 Ocak Cumartesi:
13.00 Astor Enerji Çankayaspor-Edirnespor (Osmanlı)
13.00 Karalar inşaat Etimesgutspor-Kestel Çilekspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
15.00 Bursa Yıldırımspor-Yalova FK 77 (Minareli Çavuş)
15.00 İnegöl Kafkasspor-Küçükçekmece Sinopspor (İnegöl İlçe)
15.00 Galataspor-Bulvarspor (İBB Beyoğlu)
1 Şubat Pazar:
15.00 İnkılap Futbol-Bursa Nilüfer Futbol (Ömerli)
15.00 Çorluspor 1947-Polatlı 1926 (General Basri Saran)
15.00 Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Silivrispor (Alemdağ)
2. Grup:
31 Ocak Cumartesi:
13.00 Ejderoğlu Kırşehir Futbol-Malatya Yeşilyurtspor (Kırşehir Ahi)
13.00 12 Bingölspor-Suvermez Kapadokyaspor (Bingöl Şehir)
13.00 Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor-Mdgrup Osmaniyespor (Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahası)
13.00 Erciyes 38 Futbol-Karaköprü Belediyespor (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi)
13.00 Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Cinegold Ağrı 1970 Spor (Kızıltepe İlçe)
13.00 Kırıkkale FK-Kilis 1984 (Başpınar)
1 Şubat Pazar:
13.00 Diyarbekirspor-Silifke Belediyespor (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)
15.00 Niğde Belediyespor-Hacettepe A.Ş Türk Metal 1963 Spor (Niğde 5 Şubat)
3. Grup:
31 Ocak Cumartesi:
13.00 Pazarspor-Sebat Gençlikspor (Pazar İlçe)
13.00 Fatsa Belediyespor-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Fatsa İlçe)
13.00 TCH Group Zonguldakspor-Karabük İdmanyurdu (Karaelmas K. Köksal)
13.00 Düzce Cam Düzcespor-Amasyaspor FK (Dmall Düzce Şehir)
13.00 Tokat Belediyespor-Çayelispor (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)
1 Şubat Pazar:
13.00 Artvin Hopaspor-Yozgat Belediyesi Bozokspor (Arhavi İlçe)
17.00 52 Orduspor-1926 Bulancakspor (19 Eylül)
17.00 Giresunspor-Orduspor 1967 (Çotanak)
4. Grup:
31 Ocak Cumartesi:
15.00 Tire 2021 FK-Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)
15.00 Söke 1970 Spor-İzmir Çoruhlu FK (Didim Atatürk)
17.00 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Nazillispor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
17.00 Eskişehirspor-Altay (Prof.Dr.Fethi Heper)
1 Şubat Pazar:
15.00 Kütahyaspor-Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor (Dumlupınar)
15.00 Karşıyaka-Alanya 1221 (Alsancak Mustafa Denizli)
15.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Afyonspor (Ayvalık Hüsnü Uğural)
17.00 Denizli İdmanyurdu Güreller SK-Oktaş Uşakspor (Denizli Atatürk)
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
1 Şubat Pazar:
12.00 Galatasaray GAIN-Fatih Vatanspor (Florya Metin Oktay Tesisleri)
12.00 Sercan İnşaat Gaziantep Algspor-Beşiktaş (Batur)
12.00 Yüksekovaspor-Trabzonspor (Şemdinli İlçe)
12.00 Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Amed Sportif Faaliyetler (Osmanlı)
12.00 Çekmeköy Bilgidoğa-1207 Antalyaspor (Şile İlçe)
13.00 Prolift Giresun Sanayispor-Hakkarigücüspor (Giresun 75.Yıl Sahası)
