Can Armando Güner için ayrılık mesajı

Borussia Mönchengladbach Sportif Direktörü Rouven Schröder, takımda daha fazla ayrılıklar yaşanabileceğini söyledi. Alman ekibinin formasını giyen Can Armando Güner, Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alıyor.

Can Armando Güner için ayrılık mesajı
Borussia Mönchengladbach Sportif Direktörü Rouven Schröder, kadro genişliğini azaltmak istiyor.

MAAŞ BÜTÇESİ FAKTÖRÜ

Alman ekibi, Kota Takai ve Alejo Sarco'nun transferlerinin ardından maaş bütçesini düşürmeyi planlıyor.

Borussia Mönchengladbach'ta şu anda Kevin Stöger ve Marcin Friedrich, ayrılık olasılıkları en yüksek futbolcular için öne çıkıyor.

İSTANBUL'A GELDİ VE GERİ DÖNDÜ!


Alman ekibinin genç futbolcusu Can Armando Güner de Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alıyor. Sarı-kırmızılı, Borussia Mönchengladbach ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek genç oyuncuyu ara transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor. Can Armando Güner, Galatasaray için İstanbul'a gelmesinin ardından kulüpler arasındaki anlaşmazlık nedeniyle Almanya'ya geri dönmüştü.

Borussia Mönchengladbach'ta Can Armando Güner ile birlikte takımın genç futbolcularından 22 yaşındaki Leon Ranos'un da ayrılabileceği yazıldı.

"DAHA FAZLA AYRILIK OLACAK"

Takımdan ayrılabilecek isimlerle ilgili konuşan Borussia Mönchengladbach Sportif Direktörü Rouven Schröder, "Daha fazla ayrılık olacağından eminim." diye konuştu.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan 18 yaşındaki Can Armando Güner, bu sezon Borussia Mönchengladbach U19 takımında 12 maça çıktı ve 4 kez ağları havalandırdı.

