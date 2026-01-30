MANU'da veda Galatasaray'ı da etkiledi!

Galatasaray'ın orta saha adaylarından biri olan Manuel Ugarte transferini Manchester United'daki veda etkiledi.
Galatasaray, Uruguaylı orta saha oyuncusunu Manchester United'dan satın alma opsiyonu ile kiralamak istiyordu. Manchester United da Ugarte için bu seçeneğe sıcak bakıyordu.
İngiliz ekibinde teknik direktör Ruben Amorim ile yolların ayrılması Ugarte'nin ayrılığını da etkiledi. Manchester United, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için artık 40 milyon sterlin (46 milyon euro) istiyor.
Manuel Ugarte, bu sezon Manchester United'da 18 maçta süre buldu.
