MANU'da veda Galatasaray'ı da etkiledi!

Manchester United'da teknik direktör Ruben Amorim'in ayrılığı, Galatasaray'ın ilgilendiği Manuel Ugarte transferini de etkiledi.

calendar 30 Ocak 2026 11:16
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'ın orta saha adaylarından biri olan Manuel Ugarte transferini Manchester United'daki veda etkiledi.

Galatasaray, Uruguaylı orta saha oyuncusunu Manchester United'dan satın alma opsiyonu ile kiralamak istiyordu. Manchester United da Ugarte için bu seçeneğe sıcak bakıyordu.

İngiliz ekibinde teknik direktör Ruben Amorim ile yolların ayrılması Ugarte'nin ayrılığını da etkiledi. Manchester United, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için artık 40 milyon sterlin (46 milyon euro) istiyor.

Manuel Ugarte, bu sezon Manchester United'da 18 maçta süre buldu.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
