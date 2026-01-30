Vladimir Micov: 'Galatasaray'ın eski kültürünü geri getirmek istiyoruz'

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı Sportif Direktörü Vladimir Micov, sarı-kırmızılı ekibin kazanma ve şampiyonluk kültürünü geri getirmek istediğini belirtti.Basketbol kariyerinde üç sezon boyunca sarı-kırmızılı ekibin formasını giyen ve şu anda takımın sportif direktörü olan Micov, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.Takımın kadro yapılanmasıyla ilgili konuşan Micov, "Gelecek sezon takımda olacak ve olmayacak oyuncularımız var. Bu sezonki performansları, vereceğimiz kararları etkileyecek. Koçumuz, zaten görevine devam ediyor. Her şey oyunculara bağlı. Eğer bu sezon hedeflerimize ulaşabilirsek, sonrasında nerelerde eksik olduğumuza bakacağız. Bu da koçların kontrolünde olacak. Onlarla elbette konuşacağım. Transfer piyasasında alabileceğimiz en iyi oyuncuları bulmaya çalışacağız. Galatasaray'ın eski kültürünü geri getirmek istiyoruz. Ben, daha önce burada oynadım. O dönemlerde Fenerbahçe'yi yenmek, EuroLeague'de oynamak ve BKT Avrupa Kupası'nı kazanmak normaldi. Bu kültürü yansıtmak istiyoruz. Bu yüzden Galatasaray'a gelebilecek en iyi oyuncuları transfer etmeyi planlıyoruz." diye konuştu.Yaklaşık 1 ay önce göreve geldiğini aktaran Micov, "Kullanmayı sevdiğim kavramlardan bir tanesi de 'şok terapi'. Bu dönemde takımın koçunu değiştirdik. Yeni bir oyuncumuz da vardı. Göründüğü kadarıyla bu 'şok terapi' işe yarıyor. Buraya geldiğimizden beri Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki bütün maçları kazandık. Sıralamada üstümüzde olan iki takımı yendik. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde de birer galibiyet ile mağlubiyet yaşadık. Öncelikli hedeflerimizi gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.Micov, sarı-kırmızılı takımda bazı noktaları değiştirmek istediğini dile getirerek, "Takımı en iyi şekilde idare etmeyi amaçlıyoruz. Takımın yaklaşımını ve karakterini değiştirmek istiyoruz. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde kazanmaya devam etmeyi ve ligde de play-off turu öncesinde pozisyonumuzu korumayı hedefliyoruz." diye konuştu.NBA Avrupa projesiyle ilgili görüşlerini belirten Micov, "Bu konuyla ilgili çok fazla söylenti var. Eğer NBA Avrupa projesine katılırsak, bu enteresan olur. Bu yeni bir organizasyon ve hangi takımların mücadele edeceğini bilmiyoruz. Bazı Basketbol Avrupa Ligi takımları da NBA Avrupa'ya geçebilir. Kaç tane takımın oynayacağını bilmiyoruz. Umarım NBA Avrupa'nın bir parçası oluruz. Maçlarımızı kapalı gişe oynamayı bekliyoruz. Böylece daha iyi bir bütçeye sahip oluruz ve daha iyi oyuncuları kadromuza katarız." değerlendirmesinde bulundu.Vladimir Micov, sarı-kırmızılı taraftarların basketbol maçlarına daha fazla gelmesi için çabaladığını belirtti.Sportif direktörlük görevine başladığı zaman takımdaki herkesle bire bir görüştüğünü anlatan Micov, şunları kaydetti:"Herkesin bakış açısını öğrenmeye çalıştım. Kendimi de anlattım. Biz eski oyuncular, bazen farklı bir bakış açısıyla olaylara bakarız. Koçlara tavsiyelerde bulunabilirim. Onlar, benim bilgi birikimimden faydalanabilir. Elbette ki koç olmak istemiyorum. Bu benim hedefim veya işim değil. Kulüple ve koçla konuşarak, gelecek sezon için bir kadro oluşturacağım. Şu anda kötü oynadığımızı söylemiyorum. Bu bir bahane değil. Sadece biraz değişiklik yapmamız lazım. Daha iyi oynamak için yapılanmaya gideceğiz. Bu da tabii ki bütçeye ve piyasaya bağlı. Aynı zamanda bu durum, önümüzdeki sezon oynayacağımız turnuvaya da bağlı. Galatasaray'da forma giydiğim dönemde salonumuz doluyordu. Şimdi taraftarların daha az geldiğini gördüğümde üzülüyorum. Daha fazla taraftarın salona gelmesi için çabalıyorum. Bu durum elbette ki bize bağlı. Eğer kazanırsak, bizi seyretmeye gelirler. Kaybedersek de normal olarak gelen taraftar sayısı azalır."Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin son yıllarda geliştiğini aktaran Micov, "Benim olduğum dönemde 'Maç sırasında en az bir yerli oyuncu sürekli sahada olmak zorunda' kuralı yoktu. Bu kural, olumlu bir etki oluşturdu. Böylece A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı. Bu durum da yerli oyuncuların sahada fark oluşturduğunu gösteriyor. Biz de bu ligin en iyi takımlarından biri olmak istiyoruz. Yaklaşık 10 sene önce bu ligde oynadım. Birçok yeni yetenekli oyuncu alttan geliyor. Maç içerisinde onlara daha fazla süre ve rol vermeliyiz." şeklinde görüş belirtti.Micov, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanmasının büyük bir başarı olduğunu kaydederek, şu değerlendirmeyi yaptı:"Lige ve tesislere yatırım yapılması, bu başarıyı meydana getirdi. Ergin Ataman'ın şu anda Türkiye'nin en iyi başantrenörü olduğunu düşünüyorum. Ona çok saygı duyuyorum. Takıma iyi liderlik yapıyor ve öz güven veriyor. Kimseyi küçümsemek istemiyorum. Sırbistan'ın yedekleri ile Türkiye'nin yedekleri aynı seviyede değildi ama daha önce söylediğim gibi herkes basketbol oynayabilir. Herkes şut atabilir ve herkes koşabilir. Türkiye, Sırbistan ile oynadığı maçta daha aç olan taraftı. Daha konsantreydi. Sonunda da kazanan taraf oldu. Oyuncular, altın madalya almaya yaklaştılar. Finalde son dakikalarda konsantrasyon kaybı yaşadılar ve maçı kaybettiler. Ergin Ataman'ın röportajını izlemiştim. Orada 'Altın madalyayı kazanacağız.' dedi. Ben de bundan eminim. Ona başarılar diliyorum. Türk basketbolu, son yıllarda milli takım, lig, oyuncular ve federasyon olarak çok gelişme kaydetti."