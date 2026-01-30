Juventus, Napoli, Everton derken… En Nesyri'ye Rus kancası

Fenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En Nesyri ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Juventus, Napoli ve Everton'dan gelen teklifleri kabul etmeyen En Nesyri'nin son talibi Zenit oldu.
FENERBAHÇE'DEN HENÜZ YANIT YOK
Rus ekibinin Fenerbahçe'ye Faslı golcü için teklifte bulunduğu ancak sarı lacivertlilerin henüz bir yanıt vermediği ortaya çıktı. Sarı lacivertliler, 25 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeye almıyor.
PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 26 maça çıkan En Nesyri, 8 gol 1 asistlik performans sergiledi.
Juventus, Napoli ve Everton'dan gelen teklifleri kabul etmeyen En Nesyri'nin son talibi Zenit oldu.
FENERBAHÇE'DEN HENÜZ YANIT YOK
Rus ekibinin Fenerbahçe'ye Faslı golcü için teklifte bulunduğu ancak sarı lacivertlilerin henüz bir yanıt vermediği ortaya çıktı. Sarı lacivertliler, 25 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeye almıyor.
PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 26 maça çıkan En Nesyri, 8 gol 1 asistlik performans sergiledi.