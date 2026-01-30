30 Ocak
Kasımpaşa-Samsunspor
20:00
30 Ocak
Antalyaspor-Trabzonspor
20:00
30 Ocak
İstanbulspor-Hatayspor
20:00
30 Ocak
FC Köln-Wolfsburg
22:30
30 Ocak
Espanyol-Alaves
23:00
30 Ocak
Lazio-Genoa
22:45
30 Ocak
Lens-Le Havre
22:45
30 Ocak
NAC Breda-FC Twente
22:00

Formda Başakşehir, evinde Rize'ye karşı

6 maçlık yenilmezlik serisini sürdüren Başakşehir, evinde çıkış arayan Rizespor'u konuk edecek

calendar 30 Ocak 2026 10:37
Haber: AA, Fotoğraf: Sporx.com
Formda Başakşehir, evinde Rize'ye karşı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig'in 20. haftasında RAMS Başakşehir, 31 Ocak Cumartesi günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Yiğit Arslan yönetecek.

BAŞAKŞEHİR'DEN 6 MAÇTA 16 PUAN!

Süper Lig'in son 6 haftasında çizdiği başarılı grafikle öne çıkan Başakşehir, çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Turuncu-lacivertli futbol takımı, bu süreçte 4'ü üst üste olmak üzere 5 galibiyet alırken, 1 kez de berabere kaldı. RAMS Başakşehir, Çaykur Rizespor'a üstünlük sağlayarak galibiyet serisini 5 maça çıkarmaya çalışacak.


Teknik direktör Nuri Şahin yönetiminde Avrupa kupalarına katılmayı amaçlayan Başakşehir, haftaya 29 puanla 6. sırada girdi.

Ligde yaptığı karşılaşmaların 4'ünü kazanan, 7'sinde berabere kalan ve 8'inden mağlubiyetle ayrılan Çaykur Rizespor, 19 puanla 12. basamakta yer aldı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Rize'de oynanan mücadele, 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.