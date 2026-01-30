Formda Başakşehir, evinde Rize'ye karşı

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Yiğit Arslan yönetecek.Süper Lig'in son 6 haftasında çizdiği başarılı grafikle öne çıkan Başakşehir, çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.Turuncu-lacivertli futbol takımı, bu süreçte 4'ü üst üste olmak üzere 5 galibiyet alırken, 1 kez de berabere kaldı. RAMS Başakşehir, Çaykur Rizespor'a üstünlük sağlayarak galibiyet serisini 5 maça çıkarmaya çalışacak.Teknik direktör Nuri Şahin yönetiminde Avrupa kupalarına katılmayı amaçlayan Başakşehir, haftaya 29 puanla 6. sırada girdi.Ligde yaptığı karşılaşmaların 4'ünü kazanan, 7'sinde berabere kalan ve 8'inden mağlubiyetle ayrılan Çaykur Rizespor, 19 puanla 12. basamakta yer aldı.İki takım arasında sezonun ilk yarısında Rize'de oynanan mücadele, 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.