30 Ocak
Kasımpaşa-Samsunspor
20:00
30 Ocak
Antalyaspor-Trabzonspor
20:00
30 Ocak
İstanbulspor-Hatayspor
20:00
30 Ocak
FC Köln-Wolfsburg
22:30
30 Ocak
Espanyol-Alaves
23:00
30 Ocak
Lazio-Genoa
22:45
30 Ocak
Lens-Le Havre
22:45
30 Ocak
NAC Breda-FC Twente
22:00

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi geliri yaklaşık 19,5 milyon euro

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu oynamaya hak kazanan Fenerbahçe, bu turu geçmesi halinde 1,75 milyon euro daha kazanacak

calendar 30 Ocak 2026 12:06 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2026 12:07
Haber: AA, Fotoğraf: AA
UEFA Avrupa Ligi'ni 19. sırada tamamlayarak adını son 16 play-off turuna yazdıran Fenerbahçe, UEFA'nın para ödülleri yönetmeliğine göre 19 milyon 475 bin euroluk kazanca ulaştı.
Bu sezona Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundan başlayan sarı-lacivertli ekip, bu turda Feyenoord'u eledi ve 175 bin euro ile açılışı yaptı.

Play-off turunda Benfica'ya boyun eğerek "Devler Ligi"nin kapısından dönen Fenerbahçe, bir nevi "teselli ikramiyesi" mahiyetindeki 4,29 milyon euroyla ödüllendirildi.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam eden Fenerbahçe, bu organizasyona katılımından dolayı her takıma verilen 4,31 milyon euroyu kasasına koydu.


Ligde oynadığı 8 maçtan 3'er galibiyet ve beraberlik çıkartan sarı-lacivertliler, bu performansıyla 1,8 milyon euronun sahibi olurken, ligde elde ettiği dereceyle de 1,45 milyon euroluk gelire uzandı.

Yayın havuzu değerlemesinden 4,39 ila 5,59 milyon euro (ortalama 4,99 milyon euro) kazanan Fenerbahçe'nin, UEFA katsayı kaleminden payına düşen miktar ise 2,16 milyon euro oldu.

Fenerbahçe ayrıca son 16 play-off turu oynayacak olması hasebiyle gelir hanesine 300 bin euro daha yazdırdı.

Sarı-lacivertliler, bu turu geçmesi halinde 1,75 milyon euro daha kazanacak.

Fenerbahçe'nin bu sezon UEFA'dan elde ettiği gelirin dağılımı ve Avrupa Ligi'nde bundan sonraki turların para ödülleri şöyle:

FENERBAHÇE'NİN UEFA GELİRİ

  
Kazanç Kalemleri

 Milyon €

  
 
Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu

 0,175

  
Şampiyonlar Ligi play-off turu (elenme)

 4,29

  
Avrupa Ligi katılım

 4,31

  
Galibiyet

 1,35

  
Beraberlik

 0,45

  
Lig derecesi

 1,45

  
Yayın havuzu değerlemesi

 4,99

  
Katsayı

 2,16

  
Son 16 play-off turu

 0,3

  
Toplam kazanç

 19,475

  
SONRAKİ TURLARIN ÖDÜLLERİ

  
Son 16 turu

 1,75

  
Çeyrek final

 2,5

  
Yarı final

 4,2

  
Final

 7

  
Şampiyon

 6

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
