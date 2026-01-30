Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi geliri yaklaşık 19,5 milyon euro

FENERBAHÇE'NİN UEFA GELİRİ



Kazanç Kalemleri



Milyon €



Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu



0,175



Şampiyonlar Ligi play-off turu (elenme)



4,29



Avrupa Ligi katılım



4,31



Galibiyet



1,35



Beraberlik



0,45



Lig derecesi



1,45



Yayın havuzu değerlemesi



4,99



Katsayı



2,16



Son 16 play-off turu



0,3



Toplam kazanç



19,475



SONRAKİ TURLARIN ÖDÜLLERİ



Son 16 turu



1,75



Çeyrek final



2,5



Yarı final



4,2



Final



7



Şampiyon



6





Bu sezona Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundan başlayan sarı-lacivertli ekip, bu turda Feyenoord'u eledi veile açılışı yaptı.Play-off turunda Benfica'ya boyun eğereknin kapısından dönen Fenerbahçe, bir nevimahiyetindekiödüllendirildi.Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam eden Fenerbahçe, bu organizasyona katılımından dolayı her takıma verilenkasasına koydu.Ligde oynadığı 8 maçtan 3'er galibiyet ve beraberlik çıkartan sarı-lacivertliler, bu performansıylasahibi olurken, ligde elde ettiği dereceyle degelire uzandı.Yayın havuzu değerlemesinden(ortalama 4,99 milyon euro) kazanan Fenerbahçe'nin, UEFA katsayı kaleminden payına düşen miktar iseoldu.Fenerbahçe ayrıca son 16 play-off turu oynayacak olması hasebiyle gelir hanesinedaha yazdırdı.Sarı-lacivertliler, bu turu geçmesi halindedaha kazanacak.Fenerbahçe'nin bu sezon UEFA'dan elde ettiği gelirin dağılımı ve Avrupa Ligi'nde bundan sonraki turların para ödülleri şöyle: