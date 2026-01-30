Denver Nuggets forveti Aaron Gordon, yaşadığı hamstring (arka adale) sakatlığının nüksetmesi nedeniyle en az dört ila altı hafta sahalardan uzak kalacak.Gelişmeyi ESPN'den Shams Charania, kaynaklara dayandırarak duyurdu.Gordon, Kasım ayı sonunda yaşadığı benzer bir sakatlık nedeniyle bu sezon daha önce bir aydan fazla süre forma giyememişti. 4 Ocak'ta sahalara dönen Gordon, o tarihten bu yana Denver formasıyla 10 maçta görev yaptı.Bu yeni sakatlık, eski NBA şampiyonu oyuncu için kariyerinin en verimli sezonlarından birini yeniden sekteye uğratmış oldu. Gordon, bu sezon 23 maçta maç başına 17.7 sayı ortalaması yakalayarak 12 yıllık NBA kariyerinin en yüksek skor ortalamasına ulaştı.Ayrıca %50.9 saha içi, %40 üçlük ve %78.9 serbest atış isabet oranlarıyla oynayan Gordon, maç başına 6.2 ribaund ve 2.5 asist katkısı da sağladı.Denver Nuggets, Gordon'un forma giydiği maçlarda 17 galibiyet – 6 mağlubiyet, oynamadığı karşılaşmalarda ise 14 galibiyet – 10 mağlubiyet elde etti.