30 Ocak
Kasımpaşa-Samsunspor
20:00
30 Ocak
Antalyaspor-Trabzonspor
20:00
30 Ocak
İstanbulspor-Hatayspor
20:00
30 Ocak
FC Köln-Wolfsburg
22:30
30 Ocak
Espanyol-Alaves
23:00
30 Ocak
Lazio-Genoa
22:45
30 Ocak
Lens-Le Havre
22:45
30 Ocak
NAC Breda-FC Twente
22:00

Aaron Gordon en az 4 hafta daha yok

Denver Nuggets forveti Aaron Gordon, yaşadığı hamstring (arka adale) sakatlığının nüksetmesi nedeniyle en az dört ila altı hafta sahalardan uzak kalacak.

calendar 30 Ocak 2026 12:56
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Aaron Gordon en az 4 hafta daha yok
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Denver Nuggets forveti Aaron Gordon, yaşadığı hamstring (arka adale) sakatlığının nüksetmesi nedeniyle en az dört ila altı hafta sahalardan uzak kalacak.

Gelişmeyi ESPN'den Shams Charania, kaynaklara dayandırarak duyurdu.

Gordon, Kasım ayı sonunda yaşadığı benzer bir sakatlık nedeniyle bu sezon daha önce bir aydan fazla süre forma giyememişti. 4 Ocak'ta sahalara dönen Gordon, o tarihten bu yana Denver formasıyla 10 maçta görev yaptı.


Bu yeni sakatlık, eski NBA şampiyonu oyuncu için kariyerinin en verimli sezonlarından birini yeniden sekteye uğratmış oldu. Gordon, bu sezon 23 maçta maç başına 17.7 sayı ortalaması yakalayarak 12 yıllık NBA kariyerinin en yüksek skor ortalamasına ulaştı.

Ayrıca %50.9 saha içi, %40 üçlük ve %78.9 serbest atış isabet oranlarıyla oynayan Gordon, maç başına 6.2 ribaund ve 2.5 asist katkısı da sağladı.

Denver Nuggets, Gordon'un forma giydiği maçlarda 17 galibiyet – 6 mağlubiyet, oynamadığı karşılaşmalarda ise 14 galibiyet – 10 mağlubiyet elde etti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.