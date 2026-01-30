30 Ocak
Kasımpaşa-Samsunspor
20:00
30 Ocak
Antalyaspor-Trabzonspor
20:00
30 Ocak
İstanbulspor-Hatayspor
20:00
30 Ocak
FC Köln-Wolfsburg
22:30
30 Ocak
Espanyol-Alaves
23:00
30 Ocak
Lazio-Genoa
22:45
30 Ocak
Lens-Le Havre
22:45
30 Ocak
NAC Breda-FC Twente
22:00

FCSB-Fenerbahçe maçında ortalık karıştı: Olayın merkezindeki isim nedenini açıkladı

Fenerbahçe'nin, FCSB'ye konuk olduğu maçın devre arasında gergin anlar yaşandı. İki takım oyuncuları ve personelleri arasında itiş kakışa varan temasların yaşandığı anlarda neler olduğunu, olayların merkezinde yer alan FCSB Teknik Direktörü Elias Charalambous açıkladı.

calendar 30 Ocak 2026 10:30
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
FCSB-Fenerbahçe maçında ortalık karıştı: Olayın merkezindeki isim nedenini açıkladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında FCSB ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın devre arasında tansiyon yükseldi. National Arena'da oynanan mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertli ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlanırken, soyunma odası koridorlarında gergin anlar yaşandı.

İki takım futbolcuları ve teknik ekipleri soyunma odasına yönelirken, taraflar arasında sözlü tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen gerilim zaman zaman itiş kakışlara da sahne oldu. Yaşananlar Rumen basınından Digi Sport'un kameralarına yansıdı.

OYUNCULAR VE TEKNİK DİREKTÖR DAHİL OLDU



Gerginlikte FCSB'nin yedek oyuncuları Razvan Udrea, Lukas Zima ve Joyskim Dawa ile Fenerbahçe'den Ederson ve Çağlar Söyüncü'nün ön planda olduğu görüldü. Tartışmalara daha sonra FCSB Teknik Direktörü Elias Charalambous da dahil oldu.

Güvenlik güçlerinin araya girmesiyle olaylar büyümeden sona erdi. Charalambous, ikinci yarı öncesi Fenerbahçe cephesinin yanına giderek sarı-lacivertli futbolcularla tokalaştı ve tansiyon düşürüldü.

CHARALAMBOUS: "FUTBOLDA DUYGULAR OLUR"

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında devre arasında yaşananlara değinen Elias Charalambous, olayın büyütülecek bir durum olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: 

"Futbolda her zaman duygular olur. Hiçbir şey olmadı. Biz antrenörler olarak oyuncuları sakinleştirmek zorundaydık. Olay bundan ibaret."

TEDESCO: "DETAYLARI GÖRMEDİM"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ise yaşananları tam olarak görmediğini söyledi. O sırada soyunma odasında olduğunu belirten Tedesco, "Analizcilerle pozisyonları izliyordum. Daha sonra sesleri duydum ve takımı içeri aldım. Önemli olan herkesin sakin olmasıydı. İkinci yarıda sahada stres yoktu. Olayla ilgili çok fazla detay bilmiyorum." dedi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.