FCSB-Fenerbahçe maçında ortalık karıştı: Olayın merkezindeki isim nedenini açıkladı

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında FCSB ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın devre arasında tansiyon yükseldi. National Arena'da oynanan mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertli ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlanırken, soyunma odası koridorlarında gergin anlar yaşandı.



İki takım futbolcuları ve teknik ekipleri soyunma odasına yönelirken, taraflar arasında sözlü tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen gerilim zaman zaman itiş kakışlara da sahne oldu. Yaşananlar Rumen basınından Digi Sport'un kameralarına yansıdı.



OYUNCULAR VE TEKNİK DİREKTÖR DAHİL OLDU

Gerginlikte FCSB'nin yedek oyuncularıile Fenerbahçe'denve'nün ön planda olduğu görüldü. Tartışmalara daha sonra FCSB Teknik Direktörüda dahil oldu.Güvenlik güçlerinin araya girmesiyle olaylar büyümeden sona erdi. Charalambous, ikinci yarı öncesi Fenerbahçe cephesinin yanına giderek sarı-lacivertli futbolcularla tokalaştı ve tansiyon düşürüldü.Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında devre arasında yaşananlara değinen Elias Charalambous, olayın büyütülecek bir durum olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ise yaşananları tam olarak görmediğini söyledi. O sırada soyunma odasında olduğunu belirten Tedesco,dedi.