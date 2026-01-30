Galatasaray'da zorlu takvim!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turuna yükselen ve Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, şubat ayında zorlu bir fikstürden geçecek.
Galatasaray, şubat ayını ligdeki Kayserispor maçıyla açacak. (1 Şubat)
Sarı-kırmızılılar, 4 Şubat'ta Türkiye Kupası maçında sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak.
Ligde 8 Şubat'ta Rizespor deplasmanına gidecek Galatasaray, 13 Şubat'ta ise Eyüpspor'u ağırlayacak.
Galatasaray, 17-18 Şubat tarihlerinde Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçını oynayacak ve ardından 22 Şubat'ta ligde Konyaspor deplasmanına gidecek.
Sarı-kırmızılılar, şubat ayındaki son maçında Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçını oynayacak. (24-25 Şubat)
