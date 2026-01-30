Akhan Un halka arz kaç lot verir? AKHAN kişi başı kaç lot düşer? Borsada yeni halka arzlar hızla devam ediyor. Yatırımcılar yeni halka arzlara katılmak için güncel gelişmeleri takip ediyor. SPK'dan onay alan Akhan Un 54.700.000 lotu yatırımcısıyla eşit olarak pay edecek. Talep toplama sürecine katılan yatırımcılar da kişi başı kaç lot düşeceğini merak ediyor.

Akhan Un halka arzında yatırımcılara dağıtılacak lot miktarı, katılım yoğunluğuna göre değişkenlik gösterecek. 32,8 milyon lotun bireysel yatırımcıya ayrıldığı arzda, 1,1 milyon katılımda yaklaşık 30 lot (645 TL), 2,2 milyon katılımda ise 15 lot (322 TL) düşmesi bekleniyor. Kesin sonuçlar talep toplama süreci sonunda netleşecek.

Akhan Un toplamda yatırımcısına 54.700.000 lot pay edecek. Akhan Un kişi başı dağıtması beklenen olası lot miktarı şöyle:

150 Bin katılım ~ 218 Lot (4687 TL).

250 Bin katılım ~ 131 Lot (2816 TL).

350 Bin katılım ~ 94 Lot (2021 TL).

500 Bin katılım ~ 66 Lot (1419 TL).

700 Bin katılım ~ 47 Lot (1010 TL).

1.1 Milyon katılım ~ 30 Lot (645 TL).

1.6 Milyon katılım ~ 20 Lot (430 TL).

2.2 Milyon katılım ~ 15 Lot (322 TL).

* Bireysel Yatırımcı Grubu.