30 Ocak
Kasımpaşa-Samsunspor
20:00
30 Ocak
Antalyaspor-Trabzonspor
20:00
30 Ocak
İstanbulspor-Hatayspor
20:00
30 Ocak
FC Köln-Wolfsburg
22:30
30 Ocak
Espanyol-Alaves
23:00
30 Ocak
Lazio-Genoa
22:45
30 Ocak
Lens-Le Havre
22:45
30 Ocak
NAC Breda-FC Twente
22:00

Amed'den önemli 2 yeni transfer!

TFF 1. Lig'de zirvede yer alan Amed Sportif Faaliyetler, kadrosunu Oleksandr Syrota ve Zdravko Minchev Dimitrov ile güçlendirdi

calendar 30 Ocak 2026 11:18 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2026 11:22
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
TFF 1'inci Lig'de lider Amed Sportif Faaliyetler, Oleksandr Syrota ve Zdravko Minchev Dimitrov ile anlaştı.

Amed Sportif Faaliyetler, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'den stoper Oleksandr Syrota'yla satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralama yoluyla anlaştığını duyurdu. Açıklamada ayrıca, Bodrumspor'un sol kanat oyuncusu Zdravko Minchev Dimitrov ile de 1,5 sezonluk sözleşme imzalandığı, kulübün 1 sezonluk tek taraflı uzatma opsiyonunun da yer aldığı belirtildi.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
