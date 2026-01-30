Basketbolda haftanın maç programı

Basketbol Süper Ligi ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 18, Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 21. hafta müsabakaları oynanacak.
Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:
BASKETBOL SÜPER LİGİ
30 Ocak Cuma:
19.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Beşiktaş GAİN (Gazanfer Bilge)
31 Ocak Cumartesi:
15.30 Karşıyaka-Fenerbahçe Beko (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
18.00 Mersinspor-Bahçeşehir Koleji (Servet Tazegül)
20.30 Türk Telekom-TOFAŞ (Ankara)
1 Şubat Pazar:
13.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Anadolu Efes (Pamukkale Üniversitesi)
15.30 Galatasaray MCT Technic-Aliağa Petkimspor (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)
18.00 Safiport Erokspor-Glint Manisa Basket (Sinan Erdem)
2 Şubat Pazartesi:
19.00 Bursaspor Basketbol-Trabzonspor (Tofaş)
TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ
30 Ocak Cuma:
17.00 Kipaş İstiklalspor-iLab Basketbol (Kahramanmaraş Merkez)
20.00 Cemefe Gold Haremspor-Bulls Yatırım Ted Ankara Kolejliler (Beylikdüzü)
31 Ocak Cumartesi:
13.00 Pizzabulls Cedi Osman Basketbol-Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol (Gazanfer Bilge)
14.45 Finalspor-OGM Ormanspor (Tofaş)
16.30 Göztepe-Gaziantep Basketbol (Altındağ Atatürk Spor Kompleksi)
18.15 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Darüşşafaka Lassa (Kurtdereli)
1 Şubat Pazar:
14.45 Konya Büyükşehir Belediyespor-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (Selçuklu Belediyesi)
16.30 MKE Ankaragücü Basketbol-Fenerbahçe Koleji RAMS (TOBB ETÜ)
KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ
30 Ocak Cuma:
14.00 OGM Ormanspor-ÇİMSA ÇBK Mersin (M. Sait Zarifoğlu)
31 Ocak Cumartesi:
16.00 Emlak Konut-Beşiktaş BOA (Başakşehir)
16.00 Nesibe Aydın-Melikgazi Kayseri Basketbol (TOBB ETÜ)
1 Şubat Pazar:
18.00 Fenerbahçe Opet-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Fenerbahçe Metro Enerji)
