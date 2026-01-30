30 Ocak
Kasımpaşa-Samsunspor
20:00
30 Ocak
Antalyaspor-Trabzonspor
20:00
30 Ocak
İstanbulspor-Hatayspor
20:00
30 Ocak
FC Köln-Wolfsburg
22:30
30 Ocak
Espanyol-Alaves
23:00
30 Ocak
Lazio-Genoa
22:45
30 Ocak
Lens-Le Havre
22:45
30 Ocak
NAC Breda-FC Twente
22:00

Basketbolda haftanın maç programı

Profesyonel basketbol liglerinde kıyasıya mücadele bu hafta oynanacak karşılaşmalarla kaldığı yerden devam edecek

30 Ocak 2026 10:02
Haber: AA, Fotoğraf: Sporx.com
Basketbolda haftanın maç programı
Basketbol Süper Ligi ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 18, Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 21. hafta müsabakaları oynanacak.
Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:

BASKETBOL SÜPER LİGİ

30 Ocak Cuma:


19.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Beşiktaş GAİN (Gazanfer Bilge)

31 Ocak Cumartesi:

15.30 Karşıyaka-Fenerbahçe Beko (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

18.00 Mersinspor-Bahçeşehir Koleji (Servet Tazegül)

20.30 Türk Telekom-TOFAŞ (Ankara)

1 Şubat Pazar:

13.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Anadolu Efes (Pamukkale Üniversitesi)

15.30 Galatasaray MCT Technic-Aliağa Petkimspor (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

18.00 Safiport Erokspor-Glint Manisa Basket (Sinan Erdem)

2 Şubat Pazartesi:

19.00 Bursaspor Basketbol-Trabzonspor (Tofaş)

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ

30 Ocak Cuma:

17.00 Kipaş İstiklalspor-iLab Basketbol (Kahramanmaraş Merkez)

20.00 Cemefe Gold Haremspor-Bulls Yatırım Ted Ankara Kolejliler (Beylikdüzü)

31 Ocak Cumartesi:

13.00 Pizzabulls Cedi Osman Basketbol-Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol (Gazanfer Bilge)

14.45 Finalspor-OGM Ormanspor (Tofaş)

16.30 Göztepe-Gaziantep Basketbol (Altındağ Atatürk Spor Kompleksi)

18.15 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Darüşşafaka Lassa (Kurtdereli)

1 Şubat Pazar:

14.45 Konya Büyükşehir Belediyespor-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (Selçuklu Belediyesi)

16.30 MKE Ankaragücü Basketbol-Fenerbahçe Koleji RAMS (TOBB ETÜ)

KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ

30 Ocak Cuma:

14.00 OGM Ormanspor-ÇİMSA ÇBK Mersin (M. Sait Zarifoğlu)

31 Ocak Cumartesi:

16.00 Emlak Konut-Beşiktaş BOA (Başakşehir)

16.00 Nesibe Aydın-Melikgazi Kayseri Basketbol (TOBB ETÜ)

1 Şubat Pazar:

18.00 Fenerbahçe Opet-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Fenerbahçe Metro Enerji)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
