Fenerbahçe beraberliği sonrası başkan çıldırdı: 3 futbolcuya kapıyı gösterdi

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe ile sahasında 1-1 berabere kalan FCSB'de maçın ardından kriz patlak verdi. Alınan sonucun ardından Rumen ekibinin sahibi Gigi Becali, radikal kararlar aldığını açıkladı.



Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 12'ye yükselterek lig aşamasını 19. sırada tamamlarken, 7 puanda kalan FCSB 27. sırada yer aldı ve ilk 24 dışında kalarak Avrupa'ya veda etti.



"BANA YARDIMCI OLMAYANI TUTMAYACAĞIM"

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardındankonuşan Gigi Becali, bazı oyuncuların performansından duyduğu rahatsızlığı açık sözlerle dile getirdi. Rumen başkan, kanat oyuncularıveile santrforile yolların ayrılacağını duyurdu.Becali,ifadelerini kullandı.67 yaşındaki futbol adamı, Dennis Politic'e Yunanistan'dan talipler olduğunu belirtirken, Denis Alibec'in ise Gheorghe Hagi'nin çalıştırdığı Farul Constanta'ya transfer olacağını açıkladı. Becali ayrıca, takımı güçlendirmek adına iki yeni transfer yapacaklarını da sözlerine ekledi.Fenerbahçe karşısında Politic ve Popescu sahada yer alırken, Denis Alibec ise karşılaşmanın kadrosunda bulunmamıştı.