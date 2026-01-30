30 Ocak
Fenerbahçe beraberliği sonrası başkan çıldırdı: 3 futbolcuya kapıyı gösterdi

Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalarak UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden FCSB'de, karşılaşmanın ardından kulüp sahibi Gigi Becali'den flaş bir karar geldi. Becali, son düdük çalar çalmaz yaptığı açıklamada 3 futbolcuyu takımdan göndereceğini duuyrdu.

calendar 30 Ocak 2026 10:14
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe ile sahasında 1-1 berabere kalan FCSB'de maçın ardından kriz patlak verdi. Alınan sonucun ardından Rumen ekibinin sahibi Gigi Becali, radikal kararlar aldığını açıkladı.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 12'ye yükselterek lig aşamasını 19. sırada tamamlarken, 7 puanda kalan FCSB 27. sırada yer aldı ve ilk 24 dışında kalarak Avrupa'ya veda etti.

"BANA YARDIMCI OLMAYANI TUTMAYACAĞIM"



Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Digi Sport'a konuşan Gigi Becali, bazı oyuncuların performansından duyduğu rahatsızlığı açık sözlerle dile getirdi. Rumen başkan, kanat oyuncuları Dennis Politic ve Octavian George Popescu ile santrfor Denis Alibec ile yolların ayrılacağını duyurdu.

Becali, "Bana hiç yardımcı olmayan oyuncuları tutamayacağımı anladım. Politic'i çözüm olarak görmüyorsam ne yapmalıyım? Popescu'yu görüyorsam ne yapmalıyım? Alibec'ten tamamen vazgeçiyorum." ifadelerini kullandı.

TRANSFER DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

67 yaşındaki futbol adamı, Dennis Politic'e Yunanistan'dan talipler olduğunu belirtirken, Denis Alibec'in ise Gheorghe Hagi'nin çalıştırdığı Farul Constanta'ya transfer olacağını açıkladı. Becali ayrıca, takımı güçlendirmek adına iki yeni transfer yapacaklarını da sözlerine ekledi.

Fenerbahçe karşısında Politic ve Popescu sahada yer alırken, Denis Alibec ise karşılaşmanın kadrosunda bulunmamıştı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
