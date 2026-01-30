Galatasaray'da Lang ve Asprilla sahaya çıkıyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ni ilk 24 arasında tamamlayan Galatasaray, gözünü lige çevirdi.
Sarı-kırmızılılar, ligde sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.
BARIŞ VE SANE YOK!
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, kart cezası nedeniyle Kayserispor maçında forma giyemeyecek. Leroy Sane'nin ise Manchester City maçında yaşadığı sakatlığın ardından bu maçta riske edilmesi beklenmiyor.
LANG VE ASPRILLA
Galatasaray'da Sane ve Barış Alper gibi kanat oyuncularının yokluğunda yeni transferlerden Noa Lang'ın ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.
Sarı-kırmızılılarda bir diğer yeni transfer Yaser Asprilla da Kayserispor maçında ilk kez süre alabilir.
Galatasaray, Kayserispor ile pazar günü karşı karşıya gelecek.
