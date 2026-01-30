Malachi Flynn, ay-yıldızlı forma için hazır

Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki basketbolcunun Türk vatandaşlığı almasına ve A Milli Takım'da oynamak istemesine ilişkin görüşlerine yer verildi.Türkiye'yi temsil etme fırsatı elde ettiği için çok mutlu olduğunu aktaran Flynn,ifadelerini kullandı.Bahçeşehir Koleji Kulübü Başkanı Begüm Yücel ise Malachi Flynn'ın Türk vatandaşı olmasının kendileri için gurur ve mutluluk verici olduğunu kaydetti.Flynn hakkında övgü dolu ifadeler kullanan Yücel,şeklinde görüş belirtti.Malachi Flynn, sezon başında transfer olduğu Bahçeşehir Koleji'nde EuroCup ile Basketbol Süper Ligi'nde 16'şar maça çıktı.Avrupa Kupası'nda 17,8 sayı ile 3,9 asist ve ribaunt ortalamalarıyla oynayan 27 yaşındaki oyun kurucu şutör, ligde de 16,8 sayı, 4,7 asist ve 3,1 ribauntluk performans sergiledi.Malachi Flynn, NBA kariyerinde ise Toronto Raptors, New York Knicks, Detroit Pistons ve Charlotte Hornets takımlarında forma giydi.