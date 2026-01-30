La Liga'dan kaçak yayına karşı etkili metot; '50 euro' ödül!

La Liga Başkanı Javier Tebas yaptığı açıklamada, "Geçerli ve etkili bir kaçak yayın ihbarı yapan kişiye 50 Euro teşekkür ödülü vereceğiz. Bunun iki amacı var, futbolu yasal olarak yayınlayan kuruluşları korumak ve vatandaşların görsel-işitsel hakların savunulmasında işbirliğini kolaylaştırmak."

Fransız L'equipe gazetesinin yazmış olduğu habere göre La Liga, İspanyol bar ve restoranlarında maçlarının korsan yayınlanmasına karşı mücadele kampanyası başlattı. Yasa dışı yayını ihbar eden herkese "ödül verilecek.La Liga, maçlarının korsan yayınlanmasıyla mücadelesini sürdürdüğünü belirtti. Özel bir internet sitesi ve özellikle bir akıllı telefon uygulaması aracılığıyla, İspanyol Ligi artıkolanak tanıyor. Vatandaşlar, kısa bir form doldurup yasadışı yayını kanıtlayan görüntüleri ekleyerek ihbarda bulunabiliyor.Bu uygulamayı teşvik etmek için Javier Tebas başkanlığındaki Lig,bir ödül sistemi başlattı.Bununla birlikte, La Liga, tüketicinin ödül almadan da ihbarda bulunabileceğini belirtti.