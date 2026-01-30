30 Ocak
Kasımpaşa-Samsunspor
20:00
30 Ocak
Antalyaspor-Trabzonspor
20:00
30 Ocak
İstanbulspor-Hatayspor
20:00
30 Ocak
FC Köln-Wolfsburg
22:30
30 Ocak
Espanyol-Alaves
23:00
30 Ocak
Lazio-Genoa
22:45
30 Ocak
Lens-Le Havre
22:45
30 Ocak
NAC Breda-FC Twente
22:00

La Liga'dan kaçak yayına karşı etkili metot; "50 euro" ödül!

La Liga, bar ve restoranlarda maçların yasadışı yayınlanmasını ihbar eden herkese "50 euro" ödül vereceğini açıkladı

calendar 30 Ocak 2026 14:13 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2026 14:14
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fransız L'equipe gazetesinin yazmış olduğu habere göre La Liga, İspanyol bar ve restoranlarında maçlarının korsan yayınlanmasına karşı mücadele kampanyası başlattı. Yasa dışı yayını ihbar eden herkese "50 euro" ödül verilecek.

La Liga, maçlarının korsan yayınlanmasıyla mücadelesini sürdürdüğünü belirtti. Özel bir internet sitesi ve özellikle bir akıllı telefon uygulaması aracılığıyla, İspanyol Ligi artık "her vatandaşın, içeriği yasadışı olarak yayınlayan kuruluşların tespit edilmesine aktif olarak katkıda bulunmasına" olanak tanıyor. Vatandaşlar, kısa bir form doldurup yasadışı yayını kanıtlayan görüntüleri ekleyerek ihbarda bulunabiliyor.

Bu uygulamayı teşvik etmek için Javier Tebas başkanlığındaki Lig, "Geçerli ve etkili bir ihbar yapan kişilerin, doğrulama süreci tamamlandıktan sonra işbirlikleri için teşekkür olarak 50 euro almalarını sağlayan" bir ödül sistemi başlattı.


Bununla birlikte, La Liga, tüketicinin ödül almadan da ihbarda bulunabileceğini belirtti. La Liga Başkanı Javier Tebas yaptığı açıklamada, "Geçerli ve etkili bir kaçak yayın ihbarı yapan kişiye 50 Euro teşekkür ödülü vereceğiz. Bunun iki amacı var, futbolu yasal olarak yayınlayan kuruluşları korumak ve vatandaşların görsel-işitsel hakların savunulmasında işbirliğini kolaylaştırmak."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
