La Liga'dan kaçak yayına karşı etkili metot; '50 euro' ödül!

Fransız L'equipe gazetesinin yazmış olduğu habere göre La Liga, İspanyol bar ve restoranlarında maçlarının korsan yayınlanmasına karşı mücadele kampanyası başlattı. Yasa dışı yayını ihbar eden herkese "50 euro" ödül verilecek.
La Liga, maçlarının korsan yayınlanmasıyla mücadelesini sürdürdüğünü belirtti. Özel bir internet sitesi ve özellikle bir akıllı telefon uygulaması aracılığıyla, İspanyol Ligi artık "her vatandaşın, içeriği yasadışı olarak yayınlayan kuruluşların tespit edilmesine aktif olarak katkıda bulunmasına" olanak tanıyor. Vatandaşlar, kısa bir form doldurup yasadışı yayını kanıtlayan görüntüleri ekleyerek ihbarda bulunabiliyor.
Bu uygulamayı teşvik etmek için Javier Tebas başkanlığındaki Lig, "Geçerli ve etkili bir ihbar yapan kişilerin, doğrulama süreci tamamlandıktan sonra işbirlikleri için teşekkür olarak 50 euro almalarını sağlayan" bir ödül sistemi başlattı.
Bununla birlikte, La Liga, tüketicinin ödül almadan da ihbarda bulunabileceğini belirtti. La Liga Başkanı Javier Tebas yaptığı açıklamada, "Geçerli ve etkili bir kaçak yayın ihbarı yapan kişiye 50 Euro teşekkür ödülü vereceğiz. Bunun iki amacı var, futbolu yasal olarak yayınlayan kuruluşları korumak ve vatandaşların görsel-işitsel hakların savunulmasında işbirliğini kolaylaştırmak."
