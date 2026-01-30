Boston Celtics Başantrenörü Joe Mazzulla, Jayson Tatum'ın bu sezon olası dönüşünün takımın başarısını sekteye uğratabileceği yönündeki endişeleri net bir dille reddetti.
Mazzulla, Zolak & Bertrand programına yaptığı açıklamalarda, Tatum'ın devam eden sakatlık sürecine ilişkin endişe edilecek bir durum olmadığını vurguladı.
"Herhangi bir gerileme söz konusu değil. Süreç doğal bir şekilde ilerliyor. Spor bilimi ekibimize ve etrafındaki güçlü kadroya güveniyorum. Rehabilitasyon sürecinde geçilmesi gereken kontrol noktaları var ve Jayson bunların hepsini başarıyla tamamlıyor. Çalışmaya da devam ediyor."
Mazzulla, kendi önceliğinin net olduğunu da sözlerine ekledi:
"Benim için önemli olan iki şey var: Bu süreç boyunca bir insan olarak nasıl hissettiği ve rehabilitasyon açısından nerede olduğu. Ayrıca bu süreci onun için nasıl daha kolay hale getirebileceğimizi de önemsiyorum."
Tatum, geçtiğimiz sezonki NBA Playoffları'nda yaşadığı Aşil tendonu yırtığı sonrasında rehabilitasyon sürecini sürdürmeye devam ediyor. Önceki raporlara göre, yıldız oyuncunun iyileşme süreci oldukça olumlu ilerliyor.
Bu olumlu gidişatın ardından Tatum, başlangıçta 2025-26 sezonu içinde sahalara dönmeyi hedefliyordu. Ancak son dönemde bu planların yeniden değerlendirildiği açıklandı.
"DÖNÜŞÜ BİZİ DAHA İYİ YAPAR"
Yakın zamanda katıldığı bir podcast yayınında Tatum, bu sezon geri dönüp oynamasının gerekli olup olmadığı konusunda şüpheleri olduğunu açıkça dile getirdi. Celtics, yıldız oyuncusu olmadan da beklenmedik bir başarı yakaladı ve şu anda 29-18'lik derecesiyle (New York Knicks ile aynı) Doğu Konferansı'nda 3. sırada yer alıyor.
Mazzulla ise Tatum'ın dönüşünün "düzeni bozabileceği" yönündeki düşüncelere şu sözlerle yanıt verdi:
"Ben bozulmayı olumlu bir şey olarak görüyorum. Geri dönmesi bizi sadece daha iyi yapar."
Deneyimli koç sözlerini şöyle sürdürdü:
"Böyle bir sakatlık ve rehabilitasyon sürecinde binlerce düşünce aklınıza gelir. Jayson gibi bir oyuncunun en büyük özelliklerinden biri; ne durumda olduğunu açıkça, dürüstçe ve savunmasız bir şekilde ifade edebilmesi. Bunun kıymetini bilmek gerekir. Bunlar çok doğal şeyler."
Mazzulla, Tatum'ın sahalara dönmesi halinde takımın net şekilde güçleneceğini de vurguladı:
"Eğer geri dönerse, daha iyi bir takım olacağımız çok açık. Bunun başka bir ihtimali yok. Olumsuz bir şekilde düzen bozmasından korkmamak gerekir. O, sahaya döndüğünde bunu pozitif anlamda yapacak; hem hücumda hem savunmada bizi yukarı taşıyacak ve bu sezon inşa ettiğimiz yapının üzerine katkı sağlayacak."
Tatum'ın nihai kararının ne olacağı henüz bilinmezken, Mazzulla ve Celtics yönetimi franchise yıldızlarına tam destek verdiklerini ve iyileşme sürecine tamamen güvendiklerini yineledi.
"Zihniyet sezon boyunca hep aynıydı," diyen Mazzulla, sözlerini şu şekilde tamamladı:
"Henüz bilmiyoruz. Bu hiçbir zaman kesin bir evet ya da hayır olmadı. Yapmamız gereken tek şey, spor bilimi ekibine güvenmek, Jayson'un gelişimine güvenmek, salonda, tedavi masasında elinden gelenin en iyisini yapmasını sağlamak ve mümkün olan en sağlıklı noktaya ulaştıktan sonra durumu yeniden değerlendirmek."
