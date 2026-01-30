Galatasaray, Zakaria için nabız yokladı

Galatasaray'da orta saha transferi için arayışlar devam ediyor.
GALATASARAY'DAN HAMLE
Sarı-kırmızılılardan daha önce de gündeme gelen Denis Zakaria için hamle geldi.
Galatasaray, Monaco forması giyen Denis Zakaria'nın temsilcisiyle bir görüşme gerçekleştirdi.
Monaco, Zakaria'nın transferine yalnızca astronomik bir bedel karşılığında izin vermeyi planlıyor.
SEZON PERFORMANSI
29 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Monaco'da 15 maçta 3 asist yaptı.
PİYASA DEĞERİ, SÖZLEŞMESİ
Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen İsviçreli futbolcunun, Monaco ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
