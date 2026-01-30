30 Ocak
Kasımpaşa-Samsunspor
20:00
30 Ocak
Antalyaspor-Trabzonspor
20:00
30 Ocak
İstanbulspor-Hatayspor
20:00
30 Ocak
FC Köln-Wolfsburg
22:30
30 Ocak
Espanyol-Alaves
23:00
30 Ocak
Lazio-Genoa
22:45
30 Ocak
Lens-Le Havre
22:45
30 Ocak
NAC Breda-FC Twente
22:00

Galatasaray, Zakaria için nabız yokladı

Galatasaray, Monaco forması giyen Denis Zakaria'nın temsilcisiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Monaco, Zakaria'nın transferine yalnızca astronomik bir bedel karşılığında izin vermeyi planlıyor.

Galatasaray'da orta saha transferi için arayışlar devam ediyor.

GALATASARAY'DAN HAMLE

Sarı-kırmızılılardan daha önce de gündeme gelen Denis Zakaria için hamle geldi.

Galatasaray, Monaco forması giyen Denis Zakaria'nın temsilcisiyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Monaco, Zakaria'nın transferine yalnızca astronomik bir bedel karşılığında izin vermeyi planlıyor.

SEZON PERFORMANSI

29 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Monaco'da 15 maçta 3 asist yaptı.

PİYASA DEĞERİ, SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen İsviçreli futbolcunun, Monaco ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
