Antalyaspor - Trabzonspor: 11'ler

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Atilla Karaoğlan oturacak.: Julian, Paal, Hüseyin Türkmen, Bünyamin Balcı, Saric, Veysel Sarı, Samet Karakoç, Soner Dikmen, Safuri, Ballet, Van de Streek.: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Folcarelli, Muçi, Oulai, Zubkov, Augusto, Onuachu.Ligde 19 haftalık periyotta 12 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 41 puan toplayan bordo-mavililer, lider Galatasaray'ın 5, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin ise 2 puan gerisinde üçüncü sırada bulunuyor. Süper Lig'in ikinci yarısında deplasmanda Kocaelispor'u, sahasında ise Kasımpaşa'yı 2-1'lik sonuçlarla mağlup eden bordo-mavililer, çıkışını Hesap.com Antalyaspor karşısında da sürdürerek zirve yolunda yara almak istemiyor.Süper Lig'de oynadığı 19 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik, 10 yenilgi yaşayan Akdeniz temsilcisi, haftaya 19 puanla 14. sırada girdi.Trabzonspor'da Konyaspor'a Umut Nayır'ın transferine karşılık verilmeleri gündemde olan Baniya ve Olaigbe, 20 kişilik maç kadrosuna alınmadı. Bu oyuncuların yanı sıra sakatlıkları bulunan Savic ve Visca da kadroda yer almadı.Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür'ün yanı sıra sakatlık sürecinden çıkıp takımla çalışmalara başlayan Erdoğan Yeşilyurt'un Trabzonspor maçı kadrosunda yer alması beklenmiyor. Geçen haftaki Gençlerbirliği mücadelesinde sakatlık geçiren Bünyamin Balcı'nın ise Trabzonspor karşılaşmasında oynayıp oynayamayacağı maç saatinde netlik kazanacak.Trabzonspor ile Hesap.com Antalyaspor, Süper Lig'de 60. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 59 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 35-10 üstünlüğü bulunuyor. 14 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 109 gol attı, kalesinde 59 gol gördü.Trabzonspor, Antalyaspor deplasmanında da rakibine üstünlük sağladı. Bordo-mavililer, dış sahada oynadığı 29 karşılaşmada 15 galibiyet, 6 beraberlik alırken 8 maçta mağlup oldu.Trabzonspor, Hesap.com Antalyaspor karşısında son 6 lig maçında kaybetmedi. En son 2022-2023 sezonunda deplasmanda Akdeniz temsilcisine 5-2 mağlup olan bordo-mavili takım, daha sonra oynadığı 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.İki takım arasında en farklı galibiyeti ise 2015-2016 sezonunda Antalyaspor, 7-0'lık sonuçla almıştı.