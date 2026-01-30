30 Ocak
Kasımpaşa-Samsunspor
0-023'
30 Ocak
Antalyaspor-Trabzonspor
0-021'
30 Ocak
İstanbulspor-Hatayspor
0-021'
30 Ocak
FC Köln-Wolfsburg
22:30
30 Ocak
Espanyol-Alaves
23:00
30 Ocak
Lazio-Genoa
22:45
30 Ocak
Lens-Le Havre
22:45
30 Ocak
NAC Breda-FC Twente
22:00

Beşiktaş'tan kaleci sürprizi; Liverpool'a teklif

Beşiktaş, kaleci transferi için rotasını Liverpool'a çevirdi. Siyah-Beyazlılar, Gürcü file bekçisi Giorgi Mamardashvili için resmi teklifini yaptı.

Kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı.

Siyah-Beyazlılar, Premier Lig ekibi Liverpool'da forma giyen Giorgi Mamardashvili için resmi temaslara başladı.

Foot Mercato'da yer alan habere göre; Beşiktaş, Gürcü kaleciyi kiralama formülüyle kadrosuna katmak için Liverpool'a teklifini yaptı.

TEKLİFİN DETAYLARI

Haberin detaylarında, Siyah-Beyazlılar'ın Gürcü eldiven için hazırladığı paket de ortaya çıktı.

Siyah-beyazlı ekibin, Mamardashvili'nin geçici transferi için Liverpool kulübüne 2 milyon Euro kiralama bedeli teklif ettiği öğrenildi.

Beşiktaş'ın sunduğu teklifte sadece tek sezonluk bir kiralama değil, oyuncunun performansına göre kiralık sözleşmesini uzatma opsiyonunun da yer aldığı belirtildi.


Yönetimin, oyuncunun yüksek bonservis bedeli nedeniyle transferi satın alma yerine kiralama yoluyla çözmek istediği ifade edildi.

PERFORMANSI VE PİYASA DEĞERİ

Gürcü kaleci, bu sezon Liverpool formasıyla 5 resmi maçta görev aldı. Mamardashvili bu karşılaşmalarda 10 gol yerken, 1 maçta kalesini gole kapattı.

Giorgi Mamardashvili'nin güncel piyasa değeri 28 milyon euro seviyesinde.  

  • KL
