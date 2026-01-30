Juventus'tan Osimhen için transfer itirafı!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off turunda İtalya'dan Juventus ile eşleşti.
Juventus yönetiminde yer alan Giorgio Chiellini, bu eşleşmeyi değerlendirdi ve Victor Osimhen için gelen transfer sorusunu yanıtladı.
İtalyan futbol adamı, "Juventus, Galatasaray'a transfer olmadan önce Osimhen'i transfer etmeye yakın mıydı?" sorusunun ardından, "Bir kulübün Osimhen'i beğendiğini söylüyorsanız, bence bu tüm kulüpler için geçerlidir, özellikle İtalya'daki kulüpler için ama gerçekçi olmak gerekirse bunun ötesine geçmedi." diye konuştu.
İLK MAÇ İSTANBUL'DA
Galatasaray, Juventus eşleşmesinde ilk maçı sahasında, rövanş mücadelesini ise deplasmanda yapacak.
Galatasaray, bu turda Juventus'u elemesi halinde son 16 turunda İngiltere'nin Tottenham ya da Liverpool takımıyla eşleşecek.
SEZON PERFORMANSI
Galatasaray forması altında bu sezon 19 maçta süre bulan Osimhen, 13 kez ağları havalandırdı.
Juventus yönetiminde yer alan Giorgio Chiellini, bu eşleşmeyi değerlendirdi ve Victor Osimhen için gelen transfer sorusunu yanıtladı.
İtalyan futbol adamı, "Juventus, Galatasaray'a transfer olmadan önce Osimhen'i transfer etmeye yakın mıydı?" sorusunun ardından, "Bir kulübün Osimhen'i beğendiğini söylüyorsanız, bence bu tüm kulüpler için geçerlidir, özellikle İtalya'daki kulüpler için ama gerçekçi olmak gerekirse bunun ötesine geçmedi." diye konuştu.
İLK MAÇ İSTANBUL'DA
Galatasaray, Juventus eşleşmesinde ilk maçı sahasında, rövanş mücadelesini ise deplasmanda yapacak.
Galatasaray, bu turda Juventus'u elemesi halinde son 16 turunda İngiltere'nin Tottenham ya da Liverpool takımıyla eşleşecek.
SEZON PERFORMANSI
Galatasaray forması altında bu sezon 19 maçta süre bulan Osimhen, 13 kez ağları havalandırdı.