30 Ocak
Kasımpaşa-Samsunspor
20:00
30 Ocak
Antalyaspor-Trabzonspor
20:00
30 Ocak
İstanbulspor-Hatayspor
20:00
30 Ocak
FC Köln-Wolfsburg
22:30
30 Ocak
Espanyol-Alaves
23:00
30 Ocak
Lazio-Genoa
22:45
30 Ocak
Lens-Le Havre
22:45
30 Ocak
NAC Breda-FC Twente
22:00

Juventus'tan Osimhen için transfer itirafı!

Juventus yönetiminde yer alan Giorgio Chiellini, Victor Osimhen için gelen transfer sorusuna yanıt verdi.

calendar 30 Ocak 2026 16:21 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2026 16:27
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off turunda İtalya'dan Juventus ile eşleşti.

Juventus yönetiminde yer alan Giorgio Chiellini, bu eşleşmeyi değerlendirdi ve Victor Osimhen için gelen transfer sorusunu yanıtladı.

İtalyan futbol adamı, "Juventus, Galatasaray'a transfer olmadan önce Osimhen'i transfer etmeye yakın mıydı?" sorusunun ardından, "Bir kulübün Osimhen'i beğendiğini söylüyorsanız, bence bu tüm kulüpler için geçerlidir, özellikle İtalya'daki kulüpler için ama gerçekçi olmak gerekirse bunun ötesine geçmedi." diye konuştu.


İLK MAÇ İSTANBUL'DA

Galatasaray, Juventus eşleşmesinde ilk maçı sahasında, rövanş mücadelesini ise deplasmanda yapacak.

Galatasaray, bu turda Juventus'u elemesi halinde son 16 turunda İngiltere'nin Tottenham ya da Liverpool takımıyla eşleşecek.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray forması altında bu sezon 19 maçta süre bulan Osimhen, 13 kez ağları havalandırdı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
