30 Ocak
Kasımpaşa-Samsunspor
20:00
30 Ocak
Antalyaspor-Trabzonspor
20:00
30 Ocak
İstanbulspor-Hatayspor
20:00
30 Ocak
FC Köln-Wolfsburg
22:30
30 Ocak
Espanyol-Alaves
23:00
30 Ocak
Lazio-Genoa
22:45
30 Ocak
Lens-Le Havre
22:45
30 Ocak
NAC Breda-FC Twente
22:00

Fethiyespor evinde 1461 Trabzon'u ağırlayacak

Üst sıraları hedefleyen Ftehiyespor, evinde 1461 Trabzon'u konuk ediyor

calendar 30 Ocak 2026 13:55
Haber: DHA, Fotoğraf: X.com
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hafta içinde Yeni Malatyaspor'un ligden çekilmesi nedeniyle 3-0 hükmen galip ilan edilen Fethiyespor 31 Ocak Cumartesi günü 22'nci haftanın açılış maçında evinde 1461 Trabzon ile karşı karşıya gelecek. Fethiye İlçe Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak.

Sıralamada 21 puanla 14'üncü basamakta yer alan Fethiyespor'un tecrübeli teknik direktörü Sait Karafırtınalar evlerinde kazanıp alt sıralardan uzaklaşmak istediklerini dile getirdi. Bu maç öncesi 1461 Trabzon takımı ise 31 puanla 9'uncu durumda bulunuyor.

KALECİ HAKAN CANBAZOĞLU ELAZIĞSPOR'DA

Fethiyespor'un tecrübeli kalecisi Hakan Canbazoğlu takımdan ayrıldı. Hakan'ın 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off'a kalma mücadelesi veren Elazığspor'la anlaşma sağladığı ifade edildi. Bu sezon Fethiyespor'da 9 resmi maça çıkan 38 yaşındaki eldiven kariyerinde Orhangazispor, Gölcükspor, Nazillispor, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Ankaraspor, Yeni Malatyaspor, Erzurumspor FK, Boluspor, Şanlıurfaspor, Elazığspor ve Karşıyaka'da da forma giydi.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
