Beşiktaş'ta kaleci için yeni aday: Lucas Perri

Kaleci transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta yeni bir isim gündeme geldi.



Ertan Süzgün'ün haberine göre siyah-beyazlılar, Leeds United forması giyen Brezilyalı kaleci Lucas Perri ile ilgileniyor.



Beşiktaş yönetiminin, 26 yaşındaki file bekçisinin durumunu yakından takip ettiği ve şartların oluşması halinde resmi adım atabileceği ifade edildi.







