Kaleci transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta yeni bir isim gündeme geldi.
Ertan Süzgün'ün haberine göre siyah-beyazlılar, Leeds United forması giyen Brezilyalı kaleci Lucas Perri ile ilgileniyor.
Beşiktaş yönetiminin, 26 yaşındaki file bekçisinin durumunu yakından takip ettiği ve şartların oluşması halinde resmi adım atabileceği ifade edildi.
Beşiktaş'ta kaleci için yeni aday: Lucas Perri
Kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın, Leeds United forması giyen Brezilyalı kaleci Lucas Perri'yi gündemine aldığı iddia edildi.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Kaleci transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta yeni bir isim gündeme geldi.
Beşiktaş
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Benzema, Al Ittihad'ı reddetti; 'maça çıkmayacağım' dedi!
-
9
Galatasaray'da 18'lik yeni aday: Matias Siltanen
-
8
Erling Haaland'dan Galatasaray maçında Leeds selamı
-
7
Fenerbahçe'den transfer müjdesi: Resmi açıklama geldi
-
6
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi geliri yaklaşık 19,5 milyon euro
-
5
MANU'da veda Galatasaray'ı da etkiledi!
-
4
Asllani, Beşiktaş için İstanbul'da
-
3
Can Armando Güner için ayrılık mesajı
-
2
Fenerbahçe'nin rakibi Nottingham Forest oldu!
-
1
Galatasaray'ın rakibi Juventus oldu!
- 16:57 Trabzonspor'da ayrılık: Cihan Çanak
- 16:51 Eren Dinkçi, Heidenheim'a geri döndü
- 16:41 Emir Ortakaya, Rizespor'a gitti
- 16:40 Damien Comolli: "Galatasaray'a karşı favori değiliz"
- 16:36 Felipe Melo'dan Galatasaray'a mesaj: "Tarih yazalım"
- 16:36 Altay'da Yusuf Şimşek dönemi sona erdi
- 16:26 Geleneksel Türk Okçuluk Şöleni yarışması
- 16:22 Murat Aksu'dan uluslararası görev
- 16:21 Juventus'tan Osimhen için transfer itirafı!
- 16:07 Fulham, Oscar Bobb'u resmen açıkladı!
- 15:59 Sivas'ta Gökhan Akkan transferi
- 15:46 Mazzulla, Tatum'ın bu sezon dönüşüne dair şüphelere açıklık getirdi
- 15:46 Konyaspor U19 Takımı, İstanbul'da kaza yaptı
- 15:45 "Giannis, Lakers'ı yakından takip ediyor" iddiası
- 15:39 PFDK'dan 314 antrenöre men cezası!
- 15:37 Galatasaray, İlkin Aydın'la imzaladı
- 15:27 Beşiktaş'ta kaleci için yeni aday: Lucas Perri
- 15:22 Fenerbahçe'nin rakibi Nottingham Forest oldu!
- 15:15 Beşiktaş'a kötü haber: Hyeon-gyu Oh
- 15:11 Samsun'dan transferler için yalanlama
- 15:09 Giorgio Chiellini'den Galatasaray mesajı
- 15:03 Altay'da Yusuf Şimşek yol ayrımında
- 14:56 Galatasaray için Juventus ve transfer mesajı
- 14:46 Galatasaray'a Juventus çıktı, akıllara o gece geldi
- 14:43 Göztepe sahasında Karagümrük karşısında
- 14:36 Mario Lemina, Juventus maçında yok!
- 14:31 Yüksekova'da Türkiye Kayaklı Koşu Eleme Yarışması
- 14:27 Galatasaray'ın rakibi Juventus oldu!
- 14:26 Altınordu'da İlker ve Akmal gitti
- 14:20 Altay deplasmanda umut arıyor
- 14:13 La Liga'dan kaçak yayına karşı etkili metot; "50 euro" ödül!
- 14:00 Beşiktaş'ta Tavares transferinin sözleşme detayları ortaya çıktı!
- 13:55 Fethiyespor evinde 1461 Trabzon'u ağırlayacak
- 13:48 Manisa, Play-Off için Iğdır'a karşı
- 13:27 Galatasaray takipte: Arthur Vermeeren
- 13:25 Fenerbahçe 5 sezondur Avrupa'da doludizgin
- 13:17 Bodrum üst sıralar için seri peşinde
- 13:11 Göztepe filede kritik sınavda
- 13:03 Karşıyaka, evinde lider Fenerbahçe Beko'yu ağırlıyor
- 12:58 Rumen basını Fenerbahçe maçının ardından çalkalanıyor
- 12:57 Bucks'ın eski başkanı: "Giannis Milwaukee'de kalsın isterim"
- 12:56 Embiid, 76ers yönetimine seslendi: "Takımı geliştirin!"
- 12:56 Aaron Gordon en az 4 hafta daha yok
- 12:55 Warriors, Giannis için "büyük bir teklif yapmaya hazır"
- 12:53 Malachi Flynn, ay-yıldızlı forma için hazır
- 12:52 Lakers'tan Hayes ve Spurs'ten Bryant, smaç yarışması davetini kabul etti
- 12:49 Bernardo Silva'dan geleceği için mesaj
- 12:44 Kuzeyboru'da hedef galibiyet serisini sürdürmek
- 12:39 Serikspor, zorlu Bodrum sınavında
- 12:30 Sakaryaspor, Brezilyalı Ruan Teixeira'yı transfer etti
- 12:28 Bayern Münih ayrılığı açıkladı: Leon Goretzka!
- 12:24 Carlos Alcaraz, Avustralya Açık'ta finale yükseldi
- 12:21 Fenerbahçe'den transfer müjdesi: Resmi açıklama geldi
- 12:06 Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi geliri yaklaşık 19,5 milyon euro
- 12:05 Asllani, Beşiktaş için İstanbul'da
- 11:57 Vladimir Micov: "Galatasaray'ın eski kültürünü geri getirmek istiyoruz"
- 11:56 Trabzonspor kadın futbol takımı şampiyonluk hedefliyor
- 11:44 Anadolu Efes, bu sezon adeta "kontağı kapattı"
- 11:43 Erling Haaland'dan Galatasaray maçında Leeds selamı
- 11:34 Beşiktaş ile Konyaspor 50. kez karşı karşıya
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL
Giorgio Chiellini'den Galatasaray mesajı
La Liga'dan kaçak yayına karşı etkili metot; "50 euro" ödül!
Bernardo Silva'dan geleceği için mesaj
Bayern Münih ayrılığı açıkladı: Leon Goretzka!
Guardiola'nın Filistin sözleri dünyayı ayağa kaldırdı!
Pep Guardiola'dan Jose Mourinho'ya mesaj!
Tarihi gecede Arda Güler çıldırdı! Oyundan alınırken tek cümle olay oldu
Bernardo Silva'dan Türkiye'ye transfer yanıtı
Rayan Cherki: "Galatasaray çok iyi"
Atletico Madrid'den Goretzka hamlesi
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|19
|14
|4
|1
|43
|14
|46
|2
|Fenerbahçe
|19
|12
|7
|0
|43
|17
|43
|3
|Trabzonspor
|19
|12
|5
|2
|37
|22
|41
|4
|Göztepe
|19
|10
|6
|3
|25
|11
|36
|5
|Beşiktaş
|19
|9
|6
|4
|33
|24
|33
|6
|Başakşehir
|19
|8
|5
|6
|32
|19
|29
|7
|Samsunspor
|19
|6
|9
|4
|23
|21
|27
|8
|Gaziantep FK
|19
|6
|7
|6
|26
|32
|25
|9
|Kocaelispor
|19
|6
|6
|7
|16
|19
|24
|10
|Alanyaspor
|19
|4
|10
|5
|19
|19
|22
|11
|Gençlerbirliği
|19
|5
|4
|10
|23
|27
|19
|12
|Rizespor
|19
|4
|7
|8
|22
|28
|19
|13
|Konyaspor
|19
|4
|7
|8
|23
|31
|19
|14
|Antalyaspor
|19
|5
|4
|10
|18
|32
|19
|15
|Kasımpaşa
|19
|3
|7
|9
|15
|26
|16
|16
|Eyüpspor
|19
|3
|6
|10
|13
|27
|15
|17
|Kayserispor
|19
|2
|9
|8
|16
|37
|15
|18
|Karagümrük
|19
|2
|3
|14
|16
|37
|9