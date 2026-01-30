30 Ocak
Kasımpaşa-Samsunspor
20:00
30 Ocak
Antalyaspor-Trabzonspor
20:00
30 Ocak
İstanbulspor-Hatayspor
20:00
30 Ocak
FC Köln-Wolfsburg
22:30
30 Ocak
Espanyol-Alaves
23:00
30 Ocak
Lazio-Genoa
22:45
30 Ocak
Lens-Le Havre
22:45
30 Ocak
NAC Breda-FC Twente
22:00

Sivas'ta Gökhan Akkan transferi

Sivasspor, Süper Lig'den tecrübeli kaleci Gökhan Akkan'ı renklerine bağladı

calendar 30 Ocak 2026 15:59
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Sivasspor, devre arası transfer döneminde ilk olarak kaleci Gökhan Akkan ile sözleşme imzaladı.

FİFA'daki transfer tahtası problemini çözen Sivasspor, devre arası transfer çalışmaları kapsamında son olarak Gençlerbirliği'nde forma giyen 31 yaşındaki milli kaleci Gökhan Akkan ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı. Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde Kulüp Başkanı Burak Özçoban'ın katılımıyla düzenlenen imza töreninde, file bekçisi Gökhan Akkan kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Türk futbolunun tecrübeli kalecilerinden biri olan Gökhan Akkan, kariyeri boyunca Süper Lig ve 1'inci Lig'de çeşitli kulüplerde forma giyerek önemli bir tecrübe kazandı. Daha önce milli formayı da başarıyla terleten deneyimli file bekçisi; refleksleri, oyun görüşü ve sahadaki liderliğiyle ön plana çıkıyor.


İmza töreninde konuşan Gökhan Akkan, Sivasspor gibi köklü bir camianın parçası olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade ederek, kırmızı-beyazlı forma altında en iyi şekilde mücadele edeceğini belirtti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
