30 Ocak
Kasımpaşa-Samsunspor
20:00
30 Ocak
Antalyaspor-Trabzonspor
20:00
30 Ocak
İstanbulspor-Hatayspor
20:00
30 Ocak
FC Köln-Wolfsburg
22:30
30 Ocak
Espanyol-Alaves
23:00
30 Ocak
Lazio-Genoa
22:45
30 Ocak
Lens-Le Havre
22:45
30 Ocak
NAC Breda-FC Twente
22:00

Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Livakovic

Fenerbahçe, Hırvat kalecisi Dominik Livakovic'in Dinamo Zagreb'e kiralandığını duyurdu.

Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, sezon sonuna kadar eski kulübü Dinamo Zagreb'e kiralandı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

"İspanya'nın Girona kulübünde kiralık olarak forma giyen kalecimiz Dominik Livakovic'in sezon sonuna kadar olan geçici transfer sözleşmesi karşılıklı görüşmeler neticesinde feshedilmiş olup, oyuncumuzun sezon sonuna kadar GNK Dinamo Zagreb'e geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır."

250 BİN EURO KİRALAMA ÜCRETİ

Hırvatistan'dan Dnevnik'in haberine göre; Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in kiralık transferi kapsamında Dinamo Zagreb, sezon sonuna kadar yaklaşık 250 bin Euro'luk bir ödeme yapacak.

MAAŞINDA İNDİRİME GİTTİ



Transfer sürecinin dikkat çeken ayrıntılarından birinin ise Livaković'in ücretinde yaptığı fedakârlık olduğu öğrenildi.

Deneyimli file bekçisinin, anlaşmanın gerçekleşebilmesi için sezon sonuna kadar olan yaklaşık 3 milyon Euro'luk net maaşının önemli bir bölümünden vazgeçtiği ve neredeyse bedelsiz şekilde forma giymeyi kabul ettiği belirtildi.

SATIN ALMA OPSİYONU YOK

Anlaşmada satın alma opsiyonunun yer almadığı da aktarıldı. Buna göre Livakovic'in Dinamo Zagreb ile yaptığı sözleşme yalnızca mevcut sezonun sonuna kadar geçerli olacak. Hırvat kaleci, sezon bitiminde 2028 yılına kadar kontratının bulunduğu Fenerbahçe'ye geri dönecek.

DÜNYA KUPASI İÇİN İMZA ATTI

Transferin, Hırvatistan Milli Takımı açısından da önem taşıdığı değerlendiriliyor. Livakovic'in düzenli forma şansı bulması halinde yaz aylarında düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde maç ritmi kazanmasının hedeflendiği kaydedildi.



