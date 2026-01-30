30 Ocak
Kasımpaşa-Samsunspor
20:00
30 Ocak
Antalyaspor-Trabzonspor
20:00
30 Ocak
İstanbulspor-Hatayspor
20:00
30 Ocak
FC Köln-Wolfsburg
22:30
30 Ocak
Espanyol-Alaves
23:00
30 Ocak
Lazio-Genoa
22:45
30 Ocak
Lens-Le Havre
22:45
30 Ocak
NAC Breda-FC Twente
22:00

Sivasspor, Jonathan Okoronkwo'yu kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig temsilcisi Özbelsan Sivasspor, 22 yaşındaki Nijeryalı forvet Jonathan Okoronkwo ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

calendar 30 Ocak 2026 18:10
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, forvet Jonathan Okoronkwo'yı renklerine bağladı.
 
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki forvet Jonathan Okoronkwo, Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde kulüp başkanı Burak Özçoban ile yaptığı görüşme sonrası kendisini 1,5 yıllığına kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
 
13 Eylül 2003 tarihinde Nijerya'da dünyaya gelen Okoronkwo, futbola IK Sirius altyapısında başladı, kariyerinde sırasıyla Botev Plovdiv, Krasnodar, Arsenal Tula ve son olarak Hatayspor forması giydi.
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
