Altay deplasmanda umut arıyor

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta geçen hafta evinde Denizli İdmanyurdu'nu 1-0 yendikten sonra eski Polonyalı kalecisi Adam Stachowiak'a olan borcu nedeniyle FIFA'dan -6 puan silme cezası alarak puanı 15'e düşürülen Altay, 31 Ocak Cumartesi deplasmanda 39 puanlı zirve takipçisi Eskişehirspor'la karşılaşacak. Prof. Dr. Fethi Heper Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak 19'uncu hafta mücadelesinde Onur Bingöl düdük çalacak.
Grupta averajla düşme hattının 2 basamak üzerinde 11'inci sırada yer alan İzmir temsilcisi, zorlu randevuda galip gelerek moral bulmaya çalışacak. Siyah-beyazlı ekipte bahis soruşturması nedeniyle aldığı 45 günlük men cezası biten kanat oyuncusu Efe, görev verilirse forma giyebilecek. Altay'da yönetimden ödeme bekleyen teknik direktör Yusuf Şimşek'in geleceği de belirsizliğini koruyor.
