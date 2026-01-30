30 Ocak
Kasımpaşa-Samsunspor
20:00
30 Ocak
Antalyaspor-Trabzonspor
20:00
30 Ocak
İstanbulspor-Hatayspor
20:00
30 Ocak
FC Köln-Wolfsburg
22:30
30 Ocak
Espanyol-Alaves
23:00
30 Ocak
Lazio-Genoa
22:45
30 Ocak
Lens-Le Havre
22:45
30 Ocak
NAC Breda-FC Twente
22:00

Altay deplasmanda umut arıyor

Altay, ekonomik sıkıntılardan dolayı -6 puan silme cezası aldıktan sonra toparlanmak için Eskişehir deplasmanına çıkıyor

calendar 30 Ocak 2026 14:20
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altay deplasmanda umut arıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta geçen hafta evinde Denizli İdmanyurdu'nu 1-0 yendikten sonra eski Polonyalı kalecisi Adam Stachowiak'a olan borcu nedeniyle FIFA'dan -6 puan silme cezası alarak puanı 15'e düşürülen Altay, 31 Ocak Cumartesi deplasmanda 39 puanlı zirve takipçisi Eskişehirspor'la karşılaşacak. Prof. Dr. Fethi Heper Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak 19'uncu hafta mücadelesinde Onur Bingöl düdük çalacak.

Grupta averajla düşme hattının 2 basamak üzerinde 11'inci sırada yer alan İzmir temsilcisi, zorlu randevuda galip gelerek moral bulmaya çalışacak. Siyah-beyazlı ekipte bahis soruşturması nedeniyle aldığı 45 günlük men cezası biten kanat oyuncusu Efe, görev verilirse forma giyebilecek. Altay'da yönetimden ödeme bekleyen teknik direktör Yusuf Şimşek'in geleceği de belirsizliğini koruyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.