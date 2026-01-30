30 Ocak
Lakers'tan Hayes ve Spurs'ten Bryant, smaç yarışması davetini kabul etti

Los Angeles Lakers'ın pivotu Jaxson Hayes ile San Antonio Spurs'ün çaylak oyuncusu Carter Bryant, 2026 NBA Smaç Yarışması için kendilerine yapılan davetleri kabul etti.

calendar 30 Ocak 2026 12:52
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Los Angeles Lakers'ın pivotu Jaxson Hayes ile San Antonio Spurs'ün çaylak oyuncusu Carter Bryant, 2026 NBA Smaç Yarışması için kendilerine yapılan davetleri kabul etti.

Gelişmeyi ESPN'den Shams Charania, kaynaklara dayandırarak duyurdu.

Lakers forması giyen ve 2.13 metre boyunda olan Hayes, bu sezon ağırlıklı olarak benchten gelerek görev yaptı. Tecrübeli pivot, 2025-26 sezonunda Lakers formasıyla maç başına 6.4 sayı ortalaması yakaladı.


Spurs cephesinde ise 2025 NBA Draftı'nın 14. sıradan seçilen Carter Bryant yer alıyor. Çaylak oyuncu, bu sezon 37 maçta forma giyerken maç başına 2.5 sayı üretti.

Smaç yarışmasındaki diğer katılımcılar henüz netlik kazanmazken, organizasyonun son üç yılın şampiyonu Mac McClung, yarışmaya katılmayacağını daha önce açıklamıştı.

NBA All-Star Haftasonu, 13-15 Şubat tarihleri arasında, Los Angeles Clippers'ın yeni evi olan Intuit Dome'da düzenlenecek.

