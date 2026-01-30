30 Ocak
Kasımpaşa-Samsunspor
20:00
30 Ocak
Antalyaspor-Trabzonspor
20:00
30 Ocak
İstanbulspor-Hatayspor
20:00
30 Ocak
FC Köln-Wolfsburg
22:30
30 Ocak
Espanyol-Alaves
23:00
30 Ocak
Lazio-Genoa
22:45
30 Ocak
Lens-Le Havre
22:45
30 Ocak
NAC Breda-FC Twente
22:00

Altınordu'da İlker ve Akmal gitti

Sıkıntılı süreçten geçen Altınordu 2 oyuncusuyla yollarını ayırdı

calendar 30 Ocak 2026 14:26
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altınordu'da İlker ve Akmal gitti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattından kurtulamayan Altınordu iki futbolcuyla daha yollarını ayırdı. İzmir temsilcisi, 21 yaşındaki stoper İlker Akar ve 17 yaşındaki santrfor Akmal Doğan ile vedalaştı. Bu sezon 17 maçta görev yapan savunma oyuncusu İlker, kiralık olarak 3'üncü Lig temsilcisi Amasyaspor FK'ya gönderildi. Ligde sadece 1 maçta 2 dakika forma şansı bulan Akmal'ın sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedildi.

Altınordu'da böylelikle sezon başından bu yana toplam 11 oyuncu yuvadan uçmuş oldu. Kırmızı-lacivertlilerde daha önce Uğur Çetinkaya, Alper Emir Aksoy, Fırat Başkaya, Arda Mutlu, İsmail Kayalı, İzlem Anıl Balakkız, Aygün Özışıkyıldız, Fatih Arslan, Mustafa Kocabaş takımla vedalaşmıştı. Öte yandan ligde pazar günü Elazığspor'a konuk olacak Altınordu'da cezalı Hasan Berat ve Birhan ile sakat Gökhan forma giyemeyecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.