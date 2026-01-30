Konyaspor U19 Takımı, İstanbul'da kaza yaptı

Konyaspor U-19 futbol takımını taşıyan otobüs TEM Otoyolu'nda kaza yaptı.Kaza, saat 15.09 sıralarında TEM Otoyolu Akşemsettin Mahallesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre; Konyaspor U-19 futbol takımını taşıyan kulüp otobüsü Samandıra Kavşağı'nda kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.İtfaiye ekipleri otobüste sıkışan şoförü kurtarmak için çalışma başlattı. Otobüs şoförü ve 2 futbolcunun yaralandığı kazada TEM Otoyolu'nda 2 şerit trafiğe kapatıldı. Ekiplerin çalışması sürüyor.Konyaspor, kazayla ilgili açıklama yaptı. Kulübün resmi hesabından yapılan açıklama şu şekilde:"Beşiktaş deplasmanı için İstanbul'a hareket eden U19 takımımızı taşıyan otobüsümüz bir trafik kazası geçirmiştir. Kaza sonrası araçta bulunan antrenörlerimiz, futbolcularımız ve destek ekibimizin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilmiştir.Kazada bazı futbolcularımız tedbir amaçlı hastaneye kaldırılmış olup, hayati tehlikelerinin olmadığı yönünde bilgi alınmıştır. Otobüs şoförümüz Fevzi Öztürk ise kontrol amaçlı hastaneye sevk edilmiştir.Konyaspor Futbol Akademimize, sporcularımıza, antrenörlerimize ve camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."