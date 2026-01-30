30 Ocak
Kasımpaşa-Samsunspor
20:00
30 Ocak
Antalyaspor-Trabzonspor
20:00
30 Ocak
İstanbulspor-Hatayspor
20:00
30 Ocak
FC Köln-Wolfsburg
22:30
30 Ocak
Espanyol-Alaves
23:00
30 Ocak
Lazio-Genoa
22:45
30 Ocak
Lens-Le Havre
22:45
30 Ocak
NAC Breda-FC Twente
22:00

Galatasaray, İlkin Aydın'la imzaladı

Galatasaray, kadın voleybol takımının kaptanı İlkin Aydın ile iki yıllık yeni sözleşme imzaladı.

calendar 30 Ocak 2026 15:37
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray, İlkin Aydın'la imzaladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray, kadın voleybol takımının kaptanı İlkin Aydın ile iki yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Galatasaray Daikin Voleybol Takımımızın Kaptanı İlkin Aydın, kulübümüzle iki yıllık yeni sözleşme imzaladı.


2017 yılından bu yana Galatasarayımızın ve Türk voleybolunun önemli bir oyuncusu olan İlkin Aydın, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek'in katılımıyla yeni mukavelesini imzaladı."



"GALATASARAY'IN GURURU"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "İlkin, bizim gururumuz; Galatasaray'ın gururu, millî oyuncumuzdur. Galatasaray'a çok uzun zamandır hizmet veriyor. Ben özellikle bugüne kadar kulübümüz adına verdiği emekler için kendisine teşekkür ediyorum. Bizden yetişen önemli bir oyuncu; Türkiye için önemli, voleybol için önemli bir oyuncu. Bundan sonra da Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecek. Kendisine bundan sonraki yolunda başarılar diliyorum." dedi.

İlkin Aydın ise, "Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok mutluyum ve gururluyum. Bana göre emek verilen bir yol yarıda bırakılmaz. Bu kulübün kapısından çok büyük hayallerle girdim ve bu hayallere ulaşmadan çıkacağımı düşünenler oldu. Bugün, ben de cevabımı konuşarak değil, aksiyonla verdiğimi düşünüyorum. İlk günkü gibi seviyorum ve desteklerini her zaman hissediyorum. Yanımda oldukları için hepsine çok teşekkür ederim." sözlerini sarf etti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.