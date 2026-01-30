Galatasaray, İlkin Aydın'la imzaladı

Galatasaray, kadın voleybol takımının kaptanı İlkin Aydın ile iki yıllık yeni sözleşme imzaladı."Galatasaray Daikin Voleybol Takımımızın Kaptanı İlkin Aydın, kulübümüzle iki yıllık yeni sözleşme imzaladı.2017 yılından bu yana Galatasarayımızın ve Türk voleybolunun önemli bir oyuncusu olan İlkin Aydın, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek'in katılımıyla yeni mukavelesini imzaladı."Galatasaray Başkanı Dursun Özbek,dedi.İlkin Aydın ise,sözlerini sarf etti.